Serie B, formazioni e pronostici di sabato 11 novembre (ore 14:00)

Serie B, sono quattro le partite in programma sabato 11 novembre alle 14:00. Probabili formazioni, pronostici, e dove vedere le partite

Un sabato assai interessante quello della Serie B, un sabato che potrebbe dare delle importanti indicazioni per il futuro. Un sabato che come al solito dovrebbe regalare molte emozioni: il campionato cadetto si sa, è sempre assai particolare, sempre con la sorpresa dietro l’angolo.

Sono quattro le partite in programma alle 14:00. Stasera invece c’è l’anticipo tra Venezia e Catanzaro (qui il nostro pronostico) che aprirà il turno. E andiamo a vedere sotto, nel dettaglio, quelli che sono i nostri pronostici con le probabili formazioni delle otto squadre che scenderanno in campo nel primo pomeriggio. Partite che non sono poi così scontate, ma che qualche indicazione, anche visto il momento che i vari club stanno vivendo, la potrebbe sicuramente dare.

Serie B, come vedere le partite in diretta tv e in streaming

La Serie B, quest’anno, si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B. E così vale anche per tutti i match in questione.

Il pronostico di Ascoli-Como

Ascoli che viene da due sconfitte di fila, il Como invece arriva da un pareggio contro il Pisa in trasferta. In campo ci vanno due formazioni che quindi vivono un momento di forma diverso. Ma difficile che i padroni di casa, nonostante le assenze, possano perdere. Sì va anche in questo caso verso una X con entrambe le formazioni a segno.

Le probabili formazioni

ASCOLI (4-3-2-1): Barosi; Bayeye, Botteghin, Bellusci, Falasco; Caligara, Di Tacchio, Falzerano; Mendes; Rodriguez, Nestorovski.

COMO (3-5-1-1): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Cassandro, Bellemo, Abildgaard, Baselli, Iannou; Verdi; Cutrone.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1