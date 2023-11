Venezia-Catanzaro, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Venezia-Catanzaro è valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Dopo due giornate si può tranquillamente confermare: la sconfitta contro la Reggiana, arrivata lo scorso 22 ottobre, è stato solamente un passaggio a vuoto per il Venezia, che si è ripreso alla grande andando a vincere nell’ultimo turno contro la Ternana e costringendo la società umbra ad esonerare Lucarelli. Insomma, i lagunari sono la squadra seconda in classifica, quella più “vicina” al Parma: sono cinque i punti di distacco dalla capolista adesso, che ha dato uno scossone importante al campionato.

E non poteva trovare trasferta peggiore invece il Catanzaro di Vivarini, che rimane sì al quinto posto – una cosa quasi impensabile all’inizio della stagione – ma che deve cercare di rimettersi in carreggiata dopo una striscia di due sconfitte di fila, l’ultima in casa contro il Modena. Anche questa, dopo l’avvio straordinario, inaspettata. Il momento negativo ovviamente ci può stare, soprattutto pensando che i calabresi sono neopromossi. L’importante però è riuscire velocemente a tirarsi fuori da questa situazione, anche se in Laguna non sarà per nulla semplice.

Il momento vissuto, gli obiettivi diversi, e lo stato mentale che le due formazioni stanno attraversando, inducono senza dubbio a dire che il Venezia sia ampiamente favorito. Sulla carta lo è, ma sarà in ogni caso difficile per i padroni di casa riuscire a strappare la vittoria. Infatti noi la pensiamo in maniera diversa. E per il pronostico indichiamo un’altra via.

Come vedere Venezia-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Venezia-Catanzaro è in programma venerdì 10 novembre alle 20:30. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Venezia-Catanzaro

La sfida sembra scritta, ma in realtà non lo è più di tanto. Tant’è che pensiamo che il Catanzaro possa riuscire a tornare a casa con un pareggio. Oltre questo, il match che apre la giornata di Serie B potrebbe decisamente regalare almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni

VENEZIA (4-4-2): Bertinato; Candela, Altare, Modolo, Sverko; Lella, Busio, Tessmann, Ellertsson; Pohjanpalo, Pierini.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Katseris, Brighenti, Krajnc, Veroli; Sounas, Ghion, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1