Genoa-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Verona è una partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il terzo gol consecutivo dell’islandese Gudmundsson – già a quota 7 gol tra Serie A e Coppa Italia – domenica scorsa non ha permesso al Genoa di evitare la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate di campionato. Il Grifone si conferma dunque più vulnerabile lontano da Marassi ed anche dalla trasferta di Cagliari (2-1) è tornato a mani vuote.

Una sconfitta, quella rimediata in terra sarda, che fa ancora più male perché arrivata contro una diretta concorrente per la salvezza, nonché una neopromossa proprio come i rossoblù. Non è, tuttavia, ancora tempo di allarmismi: la squadra di Alberto Gilardino nonostante la nuova battuta d’arresto resta lontana dalla zona retrocessione – sono tre i punti di vantaggio sulla zona rossa – ed in questa prima parte di stagione di cose positive non ne ha fatte vedere poche (vittorie con Lazio e Roma, pareggio interno con il Napoli) ma sta probabilmente patendo oltremodo l’assenza dell’attaccante italo-argentino Retegui, fermato dagli infortuni. Per il Genoa, prima della nuova sosta per gli impegni delle nazionali, arriva un’altra gara da non sbagliare, un altro scontro diretto molto delicato contro il Verona terzultimo. Gli scaligeri sono in crisi nera: contro il Monza, una settimana fa, hanno rimediato la quarta sconfitta consecutiva – la quinta, se consideriamo pure quella in Coppa Italia con il Bologna – e non vincono da agosto. Marco Baroni per ora è confermato ma la società potrebbe cambiare idea nel caso in cui non dovesse fare punti neppure a Marassi.

Genoa-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Retegui non recupera per il Verona e tornerà molto probabilmente dopo la sosta. Davanti Gilardino dovrà scegliere tra Ekuban e Malinovskyi, in ballottaggio per un posto accanto all’intoccabile Gudmundsson. In difesa si rivedrà Bani, ancora assente invece Messias.

Sarà 3-5-2 anche per Baroni, che in attacco sceglierà con ogni probabilità la coppia formata da Bonazzoli e Djuric, con Ngonge pronto a subentrare dalla panchina. Out Dawidowicz.

Come vedere Genoa-Verona in diretta tv e in streaming

Genoa-Verona è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Genoa e Verona anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’unico successo esterno del Verona è stato quello dello scorso agosto in casa dell’Empoli e da allora lontano dal “Bentegodi” i gialloblù hanno raccolto solamente un punto, pareggiando 0-0 con il Torino. Sarà complicato invertire il trend in uno stadio caldo come il “Ferraris”, dove peraltro gli scaligeri non vincono da ben 12 partite (contro il Genoa). Si può dare fiducia alla squadra di Gilardino, leggermente favorita in un match da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Genoa-Verona

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Gudmundsson, Ekuban.

VERONA (3-5-2): Montipò; Magnani, Hien, Terracciano; Faraoni, Folorunsho, Hongla, Duda, Doig; Bonazzoli, Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1