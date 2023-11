I pronostici di venerdì 10 novembre: Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 10 novembre, ci sono gli anticipi di Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1 più due partite della Saudi Pro League.

Terminata la tre giorni di coppe europee e alla vigilia di una nuova sosta per le partite delle nazionali, tornano in campo i principali campionati d’Europa con gli anticipi del venerdì che riguarderanno Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

Il Sassuolo proverà a sfruttare la tradizione favorevole nel suo stadio, stregato per la Salernitana, in una partita da almeno tre gol complessivi. Il fattore casa dovrebbe incidere anche nell’altra partita tra Genoa e Verona, in cui il Grifone dovrebbe evitare quanto meno la sconfitta contro l’Hellas in crisi nell’ultimo periodo.

Pronostici altre partite

Gol in arrivo in Bundesliga tra Borussia Moenchengladbach e Wolfsburg e in Serie B nella sfida d’alta classifica tra Venezia e Catanzaro. Nella Liga spagnola l’Athletic Bilbao parte favorito sul Celta Vigo di Rafa Benitez in piena zona retrocessione. Si giocano anche due partite della Saudi Pro League con le probabili vittorie interne dell’Al Hilal di Milinkovic Savic e dell’Al Ittihad, con Benzema e compagni attesi da una reazione d’orgoglio dopo l’esonero dell’allenatore Nuno Espirito Santo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Sassuolo vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Sassuolo-Salernitana, Serie A, ore 18:30

Vincenti

• Al-Hilal Saudi (in Al-Hilal Saudi-Al-Taawoun, Saudi Pro League, ore 16:00)

• Al-Ittihad Jeddah (in Al-Ittihad Jeddah-Abha Club, Saudi Pro League, ore 19:00)

• Genoa o pareggio (in Genoa-Hellas Verona, Ligue 1, ore 20:45)

• Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Celta Vigo, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• NAC Breda-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00

• Al-Hilal Saudi-Al-Taawoun, Saudi Pro League, ore 19:00

• Fortuna Sittard-Heracles, Eredivisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Sassuolo-Salernitana, Serie A, ore 18:30

• Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg, Bundesliga, ore 20:30

• Venezia-Catanzaro, Serie B, ore 20:30

Il “clamoroso”

Sassuolo vincente e almeno un gol per squadra (in Sassuolo-Salernitana, Serie A, ore 18:30)