Sassuolo-Salernitana, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Salernitana è una partita valida per la dodicesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Il Sassuolo non sa più vincere e lunedì scorso, nel posticipo contro il Torino, ha rimediato la terza sconfitta nelle ultime cinque giornate di campionato. Un calo che continua ad essere inspiegabile se consideriamo che appena un mese fa i neroverdi erano riusciti ad avere la meglio, nel giro di pochi giorni, su Juventus e Inter, le due squadre che al momento occupano i primi due posti della classifica e sono le principali candidate al titolo.

Oltre alle altisonanti vittorie con bianconeri e nerazzurri, gli emiliano hanno battuto solo il Verona. Le sconfitte sono già sei in appena undici turni: numeri che spiegano perfettamente la posizione in graduatoria di Berardi e compagni, quindicesimi con un margine di soli tre punti sulla zona retrocessione. Una crisi che è prima di tutto offensiva, visto che è dalla gara di San Siro con l’Inter (1-2) che il Sassuolo non segna più di un gol nella stessa partita. Tocca ad Alessio Dionisi, tecnico neroverde, trovare in fretta una cura, anche se forse per la prima volta in tre stagioni la sua panchina sembra vacillare seriamente. Nel primo anticipo della dodicesima giornata al Mapei Stadium arriva la derelitta Salernitana, ultima in classifica dopo un avvio di stagione che definire disastroso è solo un eufemismo. Quella granata è l’unica squadra a non aver ancora tolto lo zero dalla caselle delle vittorie e, nonostante il cambio in panchina – Inzaghi al posto di Sousa – i risultati continuano a non arrivare: sabato scorso si sono arresi al Napoli (0-2) nel derby.

Sassuolo-Salernitana: le ultime notizie sulle formazioni

I problemi, per Dionisi, sono principalmente in mediana, dove mancheranno all’appello sia Obiang che Matheus Henrique. Con Boloca, in mezzo, dovrebbe esserci Thorstvedt. Davanti solito trio alle spalle di Pinamonti: Berardi, Bajrami e Laurienté.

Inzaghi cambia qualcosa in difesa rispetto alla partita con il Napoli, complice il rientro di Gyomber, di nuovo a disposizione dopo la squalifica. Pirola potrebbe essere spostato a sinistra mentre in regia si candida per una maglia da titolare Bohinen. Candreva e Dia sulla trequarti a supporto dell’unica punta Ikwuemesi.

Come vedere Sassuolo-Salernitana in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Salernitana, in programma venerdì alle 18:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Mapei Stadium è un luogo “stregato” per la Salernitana, che nello stadio reggiano ha rimediato solamente sconfitte negli ultimi quattro confronti con il Sassuolo. I campani hanno voglia di reagire, proprio come i neroverdi, che contro la peggior difesa della Serie A (22 gol subiti) dovrebbero sbloccarsi anche a livello offensivo. Emiliani leggermente favoriti in un match in cui andranno verosimilmente a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Salernitana

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Pirola; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Dia; Ikwuemesi.

Sassuolo-Salernitana: chi vince? Sassuolo

Pareggio

Salernitana View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1