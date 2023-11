Sinner, i tifosi stanno già sognando: l’annuncio da un momento all’altro

Sinner, i tifosi stanno già contando i minuti. Potrebbe succedere a breve: la sola prospettiva ha mandato in visibilio il popolo del tennis.

Dopo due sconfitte consecutive, chiunque altro avrebbe abbassato la testa e si sarebbe leccato le ferite. Ma non lui. Lui è già con la testa alla prossima edizione e farà di tutto, stavolta, perché la sua squadra possa rifarsi, vendicarsi e, perché no, portare finalmente a casa l’ambitissima coppa.

Nessuna edizione sarà mai emozionante quanto quella del 2022, non fosse altro per il fatto che è stato proprio in quell’occasione che Roger Federer ha detto definitivamente addio al tennis. Ciò non toglie, però, che la Laver Cup riserva sempre belle soprese agli spettatori e che la prossima edizione, in programma nel settembre 2024, potrebbe essere ancor più scoppiettante di quanto non lo sia mai stata. Lo dimostra il fatto, appunto, che Bjorn Borg, capitano del Team Europe, non abbia la benché minima intenzione, stavolta, di lasciare nulla al caso. Vuole che tutto sia perfetto ed è già al lavoro per assicurarsi che lo sia.

Nelle scorse ore, a tal proposito, ha annunciato il nome del primo convocato dell’edizione 2024 della Laver Cup. A calcare il campo della Mercedes-Benz Arena di Berlino, prossimo teatro della competizione, sarà Carlos Alcaraz, oggi numero 2 del ranking Atp. Un colpo grosso per Borg, che è riuscito ad assicurarsi il preziosissimo contributo del fenomeno di Murcia. A questo punto, i tifosi stanno già sognando.

Sinner e Alcaraz finalmente insieme: doppio da sogno

“Non vedo l’ora di sapere chi si unirà a me – ha detto l’ex numero 1 della classifica mondiale – nella squadra il prossimo settembre”. E il popolo del tennis, manco a dirlo, spera che il prossimo nome che sarà ufficializzato possa essere quello dell’animo-nemico per eccellenza di Carlitos.

Parliamo di Jannik Sinner, naturalmente, che potrebbe essere convocato nel Team Europe sia per il suo attuale status di quarto nel ranking Atp che per via del suo legame, appunto, con Alcaraz. I due sono rivali ma al tempo stesso amici, proprio come lo sono stati, ai loro tempi, Roger Federer e Rafael Nadal. Un duo che piace tanto, dunque, che si è dimostrato lealtà e rispetto in ogni occasione. Speriamo solo, quindi, che capitan Borg non deluda le aspettative dei tifosi.

Il suo intento sembrerebbe quello di dare nuova linfa al suo team, per cui Sinner sarebbe la figura ideale da aggiungere alla rosa. “Non lascerò nulla di intentato per il 2024 – ha detto – È un inizio entusiasmante e, per quello che prevedo, sarà un roster eccezionale. Ciò che Carlos ha ottenuto in così giovane età è incredibile”. Come potrebbe mai privare Carlitos, quindi, del piacere di fare gruppo col suo amichetto dalla zazzera rossa?