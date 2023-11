Paola Egonu, amici mai: la frase spiazza tutti, ora è ufficiale

Paola Egonu, la frase e la didascalia hanno fugato qualsiasi dubbio residuo: ecco come stanno davvero le cose fra loro.

Gli spalti pieni in ogni ordine di posto, i cori, la gioia dipinta sul volto dei tifosi. È questa la magia dello sport ed è questo, più nello specifico, l’effetto del ciclone Egonu. Un ciclone che s’è abbattuto su Milano con una potenza inimmaginabile, portando con sé record su record.

Mai nella storia di un club di volley azzurro si erano visti così tanti spettatori come in occasione di Milano-Conegliano. La sfida, in effetti, era piuttosto avvincente, considerando che l’opposto di Cittadella, ora stella del Vero Volley, avrebbe affrontato la squadra con cui ha giocato per tre stagioni e vinto un sacco di trofei. La Egonu non ha vinto, come certamente sperava, e dopo quel match ha anche iniziato a soffrire di un problema al ginocchio che l’ha costretta a fermarsi per un po’. Fortuna, quindi, che al di là della pallavolo le cose vadano a gonfie vele.

I tifosi della campionessa, ex VakifBank Istanbul, avranno certamente notato qualche “movimento” sospetto di troppo sui suoi profili social. Da qualche settimana è apparso nella sua gallery e nelle sue stories un ragazzo ed è stato evidente sin da subito che si trattasse di una persona per lei speciale. E infatti, non ci è voluto molto prima che arrivasse la conferma ufficiale e si scoprisse che quello è il suo nuovo fidanzato.

Paola Egonu, che mira Cupido: il principe azzurro si chiama Leonardo

Il suo nome è Leonardo Puliti, è del 1991 e ha 7 anni più di Paola. Gioca nella squadra Moyashi Garlasco e, come dargli torto, sembra veramente pazzo della stella della pallavolo azzurra.

Sua è stata l’idea di uscire allo scoperto sui social network e di fugare i dubbi, ammesso che ce ne fossero, circa la natura del loro rapporto. E lo ha fatto in una maniera dolcissima, che la dice lunga sulla sua personalità e sul suo modo di essere. L’atleta ha postato una foto che li ritrae insieme, con una didascalia piuttosto eloquente ad accompagnarla: “Chiamatelo amore o in qualsiasi modo, ma ovunque vada io tengo la sua foto nel portafoglio”, ha scritto Puliti, citando i versi della canzone Cupid’s Chokehold.

Le emoji finali sono romantiche tanto quanto la citazione: ci sono due cuori, motivo per il quale non è più il caso di porsi inutili e retoriche domande. Sembra proprio un principe azzurro, insomma, il bel Leonardo, arrivato dalla Serie A3 per conquistare il cuore della guerriera più affascinante del volley femminile.