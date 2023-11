Bournemouth-Newcastle, Premier League: tv, formazioni, pronostici

Bournemouth-Newcastle è una partita valida per la dodicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: tv, formazioni, pronostici.

Pensare al campionato cercando di dimenticare la pesante sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund. Il compito del Newcastle di Howe non è così semplice, ma i bianconeri devono riuscirci per forza, anche perché andare alla sosta con due sconfitte di fila non sarebbe proprio il massimo per una squadra che punta a tornare nella massima competizione europea la prossima stagione.

Un passaggio a vuoto importante quello del Newcastle in Germania: una sconfitta che ha decisamente complicato le cose. Il Dortmund – che ha vinto anche in Inghilterra – si è dimostrata la bestia nera di una formazione che arrivava all’appuntamento dopo aver battuto in sequenza prima il Manchester United e poi l’Arsenal: due squadroni. Eppure contro i gialloneri c’è stato poco da fare. Riusciranno i bianconeri a rifarsi subito? Noi pensiamo proprio di sì. Il perché è spiegato anche dal momento che il Bournemouth padrone di casa sta vivendo: una squadra che ha perso quattro volte nelle ultime cinque uscite e che è riuscita a imporsi solamente contro il Burnley in questo periodo. E lo ha fatto anche con fatica. Il terzultimo posto inoltre fotografa senza possibilità d’appello la situazione. Una squadra che proprio non riesce a trovare una continuità. Nove gol fatti e 27 subiti sono un ulteriore dimostrazione di questo. Sì, il Newcastle non dovrebbe avere chissà quali problemi a portarsi a casa l’intera posta in palio.

Come vedere Bournemouth-Newcastle in diretta tv e in streaming

Bournemouth-Newcastle è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Non sarà una gara ricca di gol, gli ospiti nella stagione ne hanno presi pochissimi (11) e fanno ovviamente di questa caratteristica la propria forza. Solamente il Newcastle dovrebbe riuscire a trovare la via della rete in questo match. E di conseguenza portarsi a casa tre punti pesantissimi.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Newcastle

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Radu; Aarons, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Cook, Rothwell; Christie, Semenyo, Sinisterra; Solanke.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Lascelles, Hall; Willock, Longstaff, Joelinton; Livramento, Gordon, Almiron.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2