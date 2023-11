Bayern Monaco-Heidenheim, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Bayern Monaco-Heidenheim è una partita dell’undicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni, pronostici.

Quindici gol in nelle prime dieci giornate di Bundesliga. Soltanto il leggendario Gerd Muller, nella stagione 1968-69, era riuscito a far registrare numeri simili. Oltre cinquant’anni dopo Harry Kane, atterrato solo da qualche mese sul “pianeta” Bayern Monaco, ha già eguagliato un record che resisteva da più di mezzo secolo e che neanche un cecchino implacabile come Robert Lewandowski aveva infranto durante la sua esperienza bavarese.

L’ex attaccante del Tottenham sta segnando con una frequenza impressionante e dopo i tre gol che hanno sostanzialmente deciso il Klassiker con il Borussia Dortmund di sabato scorso, in settimana ne ha realizzati altri due nel match di Champions League con i turchi del Galatasaray, piegati 2-1 all’Allianz Arena. L’inglese si trova alla perfezione nel sistema di gioco di Thomas Tuchel e con lui il Bayern Monaco ha finalmente trovato quel cannoniere che gli era mancato nella passata stagione, dopo l’addio del centravanti polacco. I campioni di Germania in carica, grazie al roboante 4-0 nello scontro diretto con il Borussia, hanno già creato un vuoto tra il secondo e il terzo posto – i bavaresi hanno cinque punti in più della coppia Stoccarda-Dortmund – ma davanti c’è ancora l’indomabile Bayer Leverkusen, unica squadra ancora imbattuta proprio insieme al Bayern.

La squadra di Tuchel, a -2 da quella di Xabi Alonso, potrebbe tornare in vetta alla classifica in caso di vittoria contro l’Heidenheim, in attesa dell’esito del match tra Leverkusen e Union Berlino, in programma 24 ore dopo.

La neopromossa, che prima di questa stagione non aveva mai giocato in Bundesliga, dopo tre sconfitte consecutive nell’ultimo fine settimana è tornata a vincere, battendo 2-0 il sorprendente Stoccarda e volando a +4 sulla zona retrocessione. Una classifica che non può che far sorridere il tecnico Frank Schimdt: il suo Heidenheim potrà affrontare la trasferta proibitiva di Monaco di Baviera senza pressione e senza avere nulla da perdere.

Come vedere Bayern Monaco-Heidenheim in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Heidenheim, in programma sabato alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Un solo precedente tra le due squadre, che risale alla Coppa di Germania 2018-19, con il Bayern Monaco che la spuntò al termine di un rocambolesco 5-4. Potremmo assistere ad un match prolifico anche stavolta. I bavaresi dovrebbero segnare dai tre ai sei gol in una partita in cui la difesa dell’Heidenheim farà molta fatica a tenere a bada lo scatenato Kane.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Heidenheim

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Davies; Laimer, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Kane.

HEIDENHEIM (4-2-3-1): Müller; Traoré, Mainka, Gimber, Theuerkauf; Maloney, Schöppner; Dinkçi, Beck, Beste; Kleindienst.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1