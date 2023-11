Reims-PSG, Ligue 1: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Reims-PSG è una partita della dodicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17:00: statistiche, probabili formazioni, tv e pronostici.

La lunga striscia vincente del Psg si è interrotta martedì scorso in Champions League, dove Mbappé e compagni hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte ad un Milan assatanato e sospinto da un San Siro determinante nel suo ruolo di dodicesimo uomo. I rossoneri di Pioli si sono così vendicati (2-1) della pesante sconfitta dell’andata rimettendosi in corsa per la qualificazione, ancora tutta da conquistare anche per i parigini.

Non è la prima battuta d’arresto stagionale per un Psg che sembra difettare di personalità quando il livello si alza: era successo un mese fa anche nel match di Champions League con il Newcastle, ma non bisogna dimenticare neppure la sfida del Parco dei Principi con il Nizza, finora l’unica sconfitta in campionato dei campioni di Francia in carica. In patria sono proprio gli uomini di Francesco Farioli ad impedire al Psg di occupare il primo posto in classifica: il Nizza è addirittura ancora imbattuto ed ha un punto in più degli uomini di Luis Enrique, tallonati anche dal Monaco e dal sorprendente Reims.

Il Psg, in uno dei due anticipi del sabato, farà visita a quella che è ormai una certezza del massimo campionato transalpino, reduce da due vittorie consecutive.

Il Reims di Will Still, dovesse per assurdo terminare oggi la Ligue 1, sarebbe qualificato al preliminare di Champions League. Ha 20 punti, soltanto 4 in meno rispetto al Psg e guarda dall’altro verso il basso club più attrezzati come Marsiglia, Lens e Lione. I biancorossi, trascinati dai gol dell’attaccante maltese Teuma (già 4 in campionato), da settembre in poi hanno perso solo due partite, entrambe davanti al proprio pubblico contro Brest e Monaco. Non sarà semplice fermare un Psg che, al di là della sconfitta con il Milan in coppa, nelle ultime quattro giornate di campionato ha sempre vinto, non segnando mai meno di tre gol.

Come vedere Reims-PSG in diretta tv e in streaming

La sfida tra Reims e PSG è in programma sabato alle 17:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Ferito dalla sconfitta di San Siro, il Psg va a caccia di riscatto contro una squadra che sta facendo molto bene come il Reims ed è quarta in classifica con pieno merito. Nonostante le assenze di Hakimi (squalificato) e Kolo Muani, i parigini dovrebbero spuntarla in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Reims-PSG

REIMS (3-4-3): Diouf; Agbadou, Okumu, Abdelhamid; Foket, Richardson, Matusiwa, Wilson-Esbrand; Ito, O. Diakité, Daramy.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Mukiélé, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2