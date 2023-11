Milan-PSG è una partita della quarta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Il Milan che non è riuscito a sfondare con Newcastle e Borussia Dortmund nelle prime due giornate della fase a gironi due settimane fa è stato letteralmente spazzato via dal Psg dell’ex Donnarumma (3-0) e la notte da incubo del Parco dei Principi può costare carissima ai rossoneri in ottica qualificazione.

Per il Diavolo, sorteggiato nel girone di ferro, i margini di errore adesso sono minimi: dopo tre turni è ultimo in classifica a quota 2 punti, a -2 dalla coppia formata da Dortmund e Newcastle e già staccato dal Psg capolista, che di punti ne ha totalizzati sei su nove disponibili. Va da sé che perdere con Mbappé e compagni anche a San Siro sarebbe un altro duro colpo. Gli uomini di Stefano Pioli peraltro non si sono ancora sbloccati a livello offensivo in quest’edizione della coppa dalle grandi orecchie: in tre partite non hanno segnato neppure un gol e non era mai accaduto in passato. Ma i problemi adesso non riguardano soltanto la Champions League. In campionato, dopo essersi fatti riacciuffare dal Napoli nello scontro diretto del “Maradona”, i rossoneri hanno perso (0-1) contro un’Udinese che finora aveva sempre mancato l’appuntamento coi tre punti. Una sconfitta che preoccupa e che ha fatto scivolare il Milan a -6 dalla vetta occupata dai cugini dell’Inter.

Milan ancora a secco di gol in Champions League

Il fatto che il Psg abbia ormai ingranato – cinque vittorie consecutive per i parigini, che non perdono dal 4-1 di Newcastle – non è affatto una buona notizia.

Luis Enrique, infatti, sembra essere riuscito a trasmettere la sua filosofia di gioco ad una squadra che in estate ha cambiato tantissimo e che ha dovuto metabolizzare la questione legata alla possibile cessione di Mbappé, per un periodo finito anche fuori rosa. I campioni di Francia vengono dal roboante 3-0 al Montpellier – in classifica rimangono a -1 dal sorprendente Nizza – e nelle ultime cinque partite non hanno mai segnato meno di tre gol tra coppa e campionato. L’ex tecnico del Barcellona e della nazionale spagnola dovrà fare a meno di Ekitike, Nuno Mendes e Asensio ma Marquinhos stringerà i denti. Emergenza invece per Pioli, che ha perso Kalulu e spera di recuperare Pulisic e Kjaer. Arruolabili Loftus-Cheek e Okafor, ci sarà infine Theo Hernandez dopo il grande spavento.

Come vedere Milan-PSG in diretta tv in chiaro e streaming

Milan-PSG è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Milan-PSG sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming gratuita su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Milan quest’anno sembra soffrire particolarmente i big match – ha evitato la sconfitta solo con Lazio e Napoli – ma ciò che più preoccupa Pioli sono i recenti numeri offensivi, assolutamente insufficienti. Contro l’Udinese sono arrivati anche i fischi di San Siro ed il clima di tensione di certo non aiuta alla vigilia di una sfida così importante. Il Psg, dal canto suo, è tornato in versione schiacciasassi ed è impensabile che non riesca a perforare la difesa rossonera, il cui ultimo clean sheet risale alla partita con il Genoa di un mese fa. Francesi leggermente favoriti in una gara da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Milan-PSG

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao.

PSG (4-2-4): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte; Dembelé, Kolo Muani, Mbappé, Vitinha.

Il Milan riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2