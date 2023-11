Real Sociedad-Benfica è una partita della quarta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: tv, pronostici.

Dalle stelle alle stalle. La grande sorpresa della scorsa edizione della Champions League, il Benfica, dopo appena tre giornate è con un piede e mezzo fuori dalla massima competizione continentale. Gli Encarnados, che negli ultimi due anni avevano sempre raggiunto i quarti di finale, rientrando tra le prime otto d’Europa, sono ancora inchiodati a quota zero punti: nessun punto e addirittura nessun gol nelle prime tre partite.

Un rendimento inspiegabile, se consideriamo che in estate il club ha cercato di limitare al minimo le uscite in sede di mercato. Facendo, anzi, delle aggiunte importanti, come ad esempio il ritorno di Angel Di Maria, che proprio grazie al Benfica si era fatto conoscere nel Vecchio Continente prima dell’approdo al Real Madrid. Eppure, mentre in patria gli uomini di Roger Schmidt di passi falsi ne hanno commesso solamente due e sono secondi in classifica a -3 dai rivali dello Sporting, in Champions finora sono stati a dir poco disastrosi. Due settimane fa hanno dovuto i conti con un’altra sconfitta, la seconda al “da Luz” dopo quella subita all’esordio con il Salisburgo: stavolta è stata la Real Sociedad ad espugnare lo stadio della capitale lusitana grazie ad una rete di Brais Mendez (0-1) nella ripresa.

Benfica a un passo dal baratro

Le residue speranze di approdare alla fase ad eliminazione diretta ora passano dalla partita di San Sebastian, con il Benfica obbligato a vincere in uno stadio tra i più caldi di Spagna.

In ballo, infatti, c’è anche il terzo posto, che garantirebbe la retrocessione in Europa League ed in questo caso la corsa da fare è sugli austriaci, che sono fermi a quota 3 punti. La squadra di Imanol Alguacil invece è prima a braccetto con l’Inter dopo aver conquistato 7 punti nei primi tre turni. I baschi sono ancora imbattuti come i nerazzurri: saltano all’occhio i numeri difensivi, con a malapena un gol subito finora. La Real Sociedad cercherà di completare l’opera, nonostante sia reduce da una sconfitta beffarda con il Barcellona, in cui ha incassato il gol decisivo (0-1) in pieno recupero dopo aver sostanzialmente dominato.

Come vedere Real Sociedad-Benfica in diretta tv in chiaro e streaming

Real Sociedad-Benfica è in programma mercoledì alle 18:45 e si giocherà alla Reale Arena di San Sebastian, in Spagna. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Real Sociedad-Benfica è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Benfica non ha alternative: deve tentare il tutto per tutto per regalarsi un’ultima chance. La Real Sociedad finora è apparsa solidissima, soprattutto nel suo stadio, dove in questa stagione ha perso solamente con il Barcellona all’ultimo respiro. Ci aspettiamo un altro risultato positivo dei baschi in un match in cui anche i lusitani dovrebbero andare a segno, cancellando lo zero dalla casella dei gol segnati.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Benfica

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Méndez, Zubimendi, Merino; Barrenetxea, Kubo, Oyarzabal.

BENFICA (3-4-3): Trubin; António Silva, Otamendi, Morato; João Neves, Florentino, João Mário, Aursnes; Rafa Silva, Di María, Gonçalo Guedes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1