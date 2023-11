Lazio-Feyenoord, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Lazio-Feyenoord è una partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

È trascorso all’incirca un anno dalla sconfitta con il Feyenoord che fece retrocedere la Lazio dall’Europa alla Conference League nonostante tutte e quattro le squadre del girone avessero chiuso con lo stesso numero di punti.

Due settimane fa il De Kuip di Rotterdam si è confermato “stregato” per i biancocelesti, oggi in Champions League e guarda caso di nuovo insieme agli olandesi: nettissima la sconfitta, la prima in quest’edizione della massima competizione continentale, subita dalla squadra di Maurizio Sarri. Un 3-1 senza possibilità di appello, che neppure il gol della bandiera di Pedro è riuscito a rendere meno indigesto. La difesa capitolina è apparsa costantemente in affanno davanti alle folate offensive dell’attacco biancorosso, trascinato da un Gimenez in stato di grazia (doppietta per il centravanti messicano). Si complicano dunque i piani qualificazione della Lazio, che ora è terza in classifica a quota 4 punti, uno in meno dell’Atletico Madrid – il pareggio dei Colchoneros a Glasgow contro il Celtic è stata una buona notizia per il tecnico toscano – ma scivolata a -2 dalla vetta, occupata proprio dal Feyenoord. La sensazione è che i biancocelesti si giochino il passaggio del turno nella sfida dell’Olimpico con gli uomini di Arne Slot. Un match cruciale.

Lazio, che ti succede?

Servirà una Lazio diversa per potersi imporre sugli olandesi. Diversa soprattutto da quella che abbiamo visto in scena venerdì scorso a Bologna, abulica ed evanescente.

In Emilia gli uomini di Sarri hanno incassato la seconda sconfitta nelle ultime tre partite (1-0): dopo il risicato successo sulla Fiorentina, battuta all’ultimo respiro grazie ad un rigore di Immobile, la Lazio ha deluso nuovamente dal punto di vista offensivo, dimostrando inoltre di non aver risolto il problema della discontinuità che la sta affliggendo da inizio stagione. Il Feyenoord è invece reduce dalla vittoria con ilo Waalwijk, che ha permesso a Slot di voltare pagina dopo la sconfitta di Enschede con il Twente. Per il momento i campioni d’Olanda in carica devono inseguire il Psv, che in classifica ha sette punti in più. Tra gli olandesi assenti Minteh e Trauner, mentre Sarri deve rinunciare al solo Casale. In attacco Castellanos parte di nuovo favorito su Immobile.

Come vedere Lazio-Feyenoord in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Lazio e Feyenoord è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Lazio-Feyenoord è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Nella passata stagione la Lazio strapazzò 4-2 il Feyenoord all’esordio in Europa League a riprova del fatto che fuori casa gli olandesi fanno sicuramente meno paura. La Lazio, in ogni caso, non può più sbagliare: una sconfitta potrebbero essere deleteria in ottica qualificazione e costringerebbe poi i biancocelesti a giocarsi il tutto per tutto a Madrid con l’Atletico. Ipotizziamo dunque un risultato positivo dei capitolini, in un match in cui entrambe le squadre segneranno almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Lazio-Feyenoord

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Gimenez, Paixao.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2