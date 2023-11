I pronostici di martedì 7 novembre: Champions League

I pronostici di martedì 7 novembre: inizia la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, in campo Milan e Lazio.

La quarta giornata della fase a gironi di Champions League è già quasi da dentro o fuori per le due squadre italiane in campo, Milan e Lazio, impegnate rispettivamente contro PSG e Feyenoord. I rossoneri ultimi in classifica avrebbero bisogno dei tre punti per risollevarsi, ma il periodo non è dei migliori e all’andata la superiorità degli avversari è stata netta. Quanto meno la squadra di Pioli dovrebbe finalmente cancellare lo zero dalla casella dei gol segnati.

La Lazio ha al momento maggiori possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale, a patto di battere il Feyenoord che in trasferta spesso non riesce a mantenere l’intensità che mette in atto nelle partite interne: la squadra di Sarri dovrebbe evitare la sconfitta in una sfida da almeno due gol complessivi.

Pronostici altre partite

Per il resto appaiono probabili le vittorie di Barcellona, Atletico Madrid e Porto più la solita goleada del Manchester City, mentre tra le partite da almeno un gol per squadra occhio a Borussia Dortmund-Newcastle con i Magpies decisi a vendicarsi della sfortunata sconfitta dell’andata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Lazio vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Lazio-Feyenoord, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Barcellona (in Shakhtar Donetsk-Barcellona, Champions League, ore 18:45)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Celtic, Champions League, ore 21:00)

• Porto (in Porto-Anversa, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Shakhtar Donetsk-Barcellona, Champions League, ore 18:45

• Atletico Madrid-Celtic, Champions League, ore 21:00

• Manchester City-Young Boys, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Borussia Dortmund-Newcastle, Champions League, ore 18:45

• Lazio-Feyenoord, Champions League, ore 21:00

• Milan-PSG, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Lipsia vincente e almeno un gol per squadra (in Stella Rossa-Lipsia, Champions League, ore 21:00)