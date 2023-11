Borussia Dortmund-Newcastle è una partita della quarta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: pronostici.

Iniziano a delinearsi le gerarchie all’interno del gruppo F, il girone di ferro di quest’edizione della Champions League, in cui è capitato anche il Milan. Il Psg di Luis Enrique e Mbappé, che in questo turno sarà di scena a San Siro, due settimane fa ha provato a mettere le cose in chiaro salendo in cima alla classifica grazie al netto successo ottenuto contro i rossoneri.

È tornato in corsa per la qualificazione anche il Borussia Dortmund, che a sorpresa ha fatto il colpaccio a St. James’ Park (0-1), regalando il primo dispiacere in campo continentale al Newcastle di Eddie Howe, fino a quel momento imbattuto sia contro il Milan che contro il Psg. Gli inglesi non sono riusciti a concretizzare l’enorme mole di gioco creata, andando a sbattere contro il muro difensivo giallonero. Di Felix Nmecha l’unica rete del match che ha premiato l’ottima prestazione in fase di non possesso della squadra di Edin Terzic, ora a quota 4 punti proprio come i Magpies. Il Borussia Dortmund ora ha la ghiotta occasione di restare in vantaggio negli scontri diretti nei confronti dei bianconeri, la discriminante di cui si terrà conto in caso di arrivo a pari punti.

Per riuscirci bisognerà però archiviare in fretta l’ennesima sconfitta subita nel Klassiker di sabato scorso con il Bayern Monaco, uno 0-4 che non lascia spazio ad interpretazioni.

L’uragano Kane (tripletta) si è abbattuto su Kobel e compagni, dimostrando che la distanza tra le due storiche rivali del calcio tedesco è ancora parecchia. È stato un fine settimana positivo invece per il Newcastle che, dopo il roboante successo (0-3) ad Old Trafford contro il Manchester United in League Cup, ha battuto anche un’altra big, l’Arsenal, trafitta a St. James’ Park da un gol di Gordon (0-1). Un successo prezioso che ha permesso agli uomini di Howe di portarsi a -4 dal quarto posto.

Come vedere Borussia Dortmund-Newcastle in diretta tv in chiaro e streaming

Borussia Dortmund-Newcastle è in programma martedì alle 18:45 e si giocherà al Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 254). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Borussia Dortmund-Newcastle è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Il Newcastle si presenta a Dortmund falcidiato dalle assenze, dagli infortunati Isak, Murphy, Burn, Targett e Botman allo squalificato Tonali. Defezioni di cui non si può non tenere conto alla vigilia di una partita cruciale ai fini della qualificazione come quella del Signal Iduna Park. Il Borussia Dortmund, nonostante la pesante sconfitta incassata sabato con il Bayern Monaco, dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in un’altra partita tirata come quella di due settimane fa. Il numero dei gol segnati nel secondo tempo potrebbe essere superiore a quello del primo.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Newcastle

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Ozcan, Sabitzer; Reus, Fullkrug, Adeyemi.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Livramento, Schar, Lascelles, Trippier; Longstaff, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1