Shakhtar Donetsk-Barcellona, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Shakhtar Donetsk-Barcellona è una partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: pronostici.

Dopo appena tre giornate il gruppo H ha un padrone indiscusso è quello è il Barcellona di Xavi, a punteggio pieno e ormai a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale.

I blaugrana hanno collezionato tre vittorie in altrettante partite, sono già a quota 9 punti ed in caso di successo ad Amburgo, in Germania, contro lo Shakhtar Donetsk – gli ucraini giocano in campo neutro a causa del conflitto che sta interessando da circa due anni il loro paese – sarebbero praticamente certi di approdare alla fase ad eliminazione diretta. Già, perché nell’altra partita il Porto, secondo in classifica con tre punti in meno rispetto ai catalani, con ogni probabilità avrà vita facile nel match con il fanalino di coda Anversa. La squadra di Xavi, dopo la goleada rifilata ai belgi all’esordio, si è imposta di misura su Porto (0-1) e Shakhtar (2-1) senza grossi sforzi. L’unica sconfitta stagionale, finora, è quella maturata nel Clasico con il Real Madrid. Un durissimo colpo per le ambizioni di titolo, ma grazie ad una rete di Araujo in pieno recupero nella sfida di sabato scorso con la Real Sociedad, il Barça è riuscito subito a voltare pagina, riportandosi a -2 dai Blancos – nel frattempo fermati a sorpresa dal Rayo Vallecano – e restando a -4 dal Girona capolista.

I blaugrana possono già chiudere i conti

Lo Shakhtar Donetsk, da metà ottobre allenato dall’olandese Marino Pusic, nel campionato ucraino è terzo, a due punti dal Kryvbas che però ha giocato una partita in più.

Venerdì scorso è bastato un gol di Zubkov per liquidare la pratica Dinamo Kiev (0-1) e per la terza volta consecutiva gli arancioneri hanno tenuto la porta inviolata. Lo Shakhtar verosimilmente dovrà puntare ad arrivare almeno terzo nel girone per garantirsi il “paracadute” della retrocessione in Europa League, motivo per cui sarà fondamentale restare davanti all’Anversa. Contro il Barcellona Pusic non potrà contare sullo squalificato Konoplia, ma è indisponibile anche Lemkin. Dall’altro lato mancheranno all’appello Sergi Roberto e de Jong. C’è però una buona notizia per Xavi, che recupera Pedri.

Come vedere Shakhtar Donetsk-Barcellona in diretta tv in chiaro e streaming

Il pronostico

Lo Shakhtar Donetsk, apparso rigenerato dal cambio in panchina, come due settimane fa potrebbe creare qualche grattacapo al Barcellona in una gara da almeno tre gol complessivi. La vittoria blaugrana non sembra essere in discussione. La squadra di Xavi ha fretta di chiudere i conti per concentrarsi esclusivamente sul campionato.

Le probabili formazioni di Shakhtar Donetsk-Barcellona

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Rakitskyi; Stepanenko, Bondarenko; Kryskiv, Sudakov, Zubkov; Sikan.

BARCELLONA (3-4-3): ter Stegen; Araujo, Koundé, Christensen; Cancelo, Gavi, Gundogan, Baldé; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3