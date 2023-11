Atletico Madrid-Celtic è una partita della quarta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: pronostici.

Il clima ostile che storicamente è in grado di riservare agli avversari di turno l’iconico Celtic Park all’andata ha sortito gli effetti sperati. L’Atletico Madrid in Scozia non è andato al di là di un pareggio (2-2), dilapidando una grossa occasione.

I Colchoneros, costretti a riacciuffare per ben due volte i biancoverdi – Griezmann e Morata hanno replicato prima a Furuhashi e poi a Luis Palma – in caso di vittoria avrebbero potuto assicurarsi una bella fetta di qualificazione ed invece ora devono accontentarsi del secondo posto, alle spalle del Feyenoord, primo a quota 6 punti. Dietro agli uomini di Diego Simeone c’è la Lazio, che ha un punto in meno, ed infine gli scozzesi, che sono riusciti a muovere la classifica dopo le sconfitte con gli olandesi e con la squadra di Sarri. Tanto equilibrio, insomma, in un girone che alla fine potrebbe riservare delle sorprese. Il momento particolare dell’Atletico sta proseguendo anche in campionato, dove venerdì scorso è arrivata una preoccupante battuta d’arresto in casa del neopromosso Las Palmas.

Morata e compagni – con una gara da recuperare – conservano il quarto posto, subito dietro a Barcellona, Real Madrid e Girona, ma adesso la vetta è distante sei punti.

Da vincere a tutti i costi, dunque, il match di ritorno con il Celtic, anche perché Feyenoord e Lazio si toglieranno di nuovo punti a vicenda. La squadra di Brendan Rodgers, che ha ormai poco da perdere, tenterà un altro sgambetto ai madrileni, sebbene fuori casa sia decisamente più vulnerabile. I biancoverdi intanto in patria continuano a macinare vittorie. Sabato hanno strapazzato 3-0 il Ross County, consolidando il primato: sono già a +8 dai Rangers. Rodgers potrebbe dover fare a meno di Hatate, che si è fatto male all’andata. Non sono pochi invece gli indisponibili in casa Atletico: out, Reinildo, Lino, Depay e Lemar.

Come vedere Atletico Madrid-Celtic in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Atletico Madrid e Celtic è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà al Civitas Metropolitano di Madrid, in Spagna. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Atletico Madrid-Celtic è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Una gara che l’Atletico Madrid non può permettersi di sbagliare per evitare di complicarsi ulteriormente la vita in un girone che lo vede ancora favorito per il primo posto. Il Celtic lontano dal proprio pubblico è meno temibile e la vittoria dei Colchoneros stavolta non sembra essere in discussione. La difesa madrilena, tuttavia, quest’anno è meno ermetica e non a caso in sei delle ultime sette gare che hanno visto protagonisti i biancorossi hanno segnato entrambe le squadre: un gol degli scozzesi non è da escludere.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Celtic

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Riquelme; Griezmann, Morata.

CELTIC (4-3-3): Hart; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; Turnbull, McGregor, O’Riley; Luis Palma, Furuhashi, Maeda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1