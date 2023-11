Sinner si lecca i baffi: alle Finals oltre al prestigio c’è di più

Sinner, pancia mia fatti capanna: c’è un motivo in più per fare bella figura alle Nitto Atp Finals, ecco di cosa si tratta.

Battendo in ritirata qualche ora prima degli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy, Jannik Sinner ha potenzialmente perso un sacco di soldi. Ma ha preferito pensare agli appuntamenti futuri, Atp Finals e Coppa Davis nello specifico, piuttosto che al conto in banca.

Anche perché ai piedi della Mole potrebbe teoricamente rifarsi, dal momento che in palio c’è tanto di quel denaro che i comuni mortali farebbero fatica anche solo a quantificare. Vi basti sapere, infatti, che quello in palio a Torino nell’edizione 2023 del torneo dei Maestri sarà il montepremi più ricco di tutti i tempi. Già lo scorso anno, vincendo 5 partite su 5, il re Novak Djokovic aveva portato a casa qualcosa come 4,7 milioni di euro. Il giocatore che batterà tutti gli altri nella città piemontese incasserà addirittura più del serbo, però.

Questo perché il prize money ha subito un aumento generale che ha fatto lievitare, per ovvie ragioni, i singoli assegni in palio al Pala Alpitour. A fronte dei 14,75 dello scorso anno, sul piatto ci sono complessivamente 15 milioni di dollari, vale a dire poco più di 14 milioni di euro. Di questi 14 milioni, al re delle Nitto Atp Finals 2023 andranno 60mila euro in più rispetto a quelli finiti nelle tasche del numero 1 del mondo lo scorso anno.

Sinner, pancia mia fatti capanna: alle Finals il montepremi più ricco di tutti i tempi

Per i tennisti in gara, tutti fortissimi e ricchissimi, si tratta di spiccioli. Il fatto che il montepremi sia ancor più ricco, però, testimonia che le Finals sono ormai l’evento di punta della stagione Atp e che si sta investendo su di esse, a livello mediatico, come mai prima d’ora.

Sarà un vero onore per Jannik Sinner esserci, allora. Tanto più che giocherà in casa e che avrà tutto il pubblico, o quasi, dalla sua parte. E speriamo solo che possa avere più fortuna di quanta non ne abbia avuta Matteo Berrettini nel 2021, che, lo ricordiamo, abbandonò la competizione durante il primo match per via dell’infortunio agli addominali. Al suo posto subentrò proprio il giovane altoatesino, che era stato convocato come riserva. Non è un neofita delle Finals, dunque, il numero 4 del ranking Atp.

Solo che stavolta avrà la possibilità di concorrere da titolare e questo farà sì che l’evento abbia per lui tutto un altro sapore. Più andrà avanti e meglio sarà, sia a livello di prestigio che di incassi. Ogni singola partita vinta in questa edizione ha un valore di oltre 366mila euro – poco meno di quello che si vince quando si alza la coppa di un Atp 500 e più del bottino in palio ai 250, per intenderci – per cui vale davvero la pena di mettercela tutta.