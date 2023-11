Stella Rossa-Lipsia, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Stella Rossa-Lipsia è una partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Dopo tre giornate nei gruppo G i giochi sembrano già fatti. Ci sono i campioni in carica del Manchester City a punteggio pieno, seguiti a ruota dal Lipsia, che grazie al successo per 3-1 ottenuto ai danni della Stella Rossa nell’ultima giornata ha potuto ipotecare qualificazione e secondo posto. La classifica, infatti, è quella che immaginavamo al momento del sorteggio: City 9, Lipsia 6 e Stella Rossa e Young Boys appaiati a quota 1.

Per evitare di alimentare nuovamente le speranze dei serbi, la squadra di Marco Rose dovrà fare bottino pieno anche anche a Belgrado, nel temibile Marakana: un eventuale successo, in previsione di una probabile vittoria del Manchester City contro gli svizzeri, consentirebbe al Lipsia di staccare un pass per gli ottavi con due turni d’anticipo. Non hanno scelta invece gli uomini di Barak Bakhar, ai quali potrebbe essere fatale anche un pareggio. Il Lipsia però sbarca in Serbia con ben due sconfitte sul groppone: la prima rimediata la scorsa settimana in Coppa di Germania contro il Wolfsburg e costata l’eliminazione; la seconda, ancora più preoccupante, è arrivata sabato scorso in Bundesliga contro il Mainz, ultimo in classifica ed ancora a secco di vittorie dopo nove giornate di campionato. Due partite in cui i Roten Bullen non sono riusciti a segnare neppure un gol.

Stella Rossa spalle al muro

Rose e i suoi vanno dunque a caccia di riscatto contro una Stella Rossa che sta zoppicando anche in patria: per ora, infatti, è seconda dietro ai rivali del Partizan.

I biancorossi non sono la schiacciasassi che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni o almeno non danno ancora l’impressione di esserlo. Prima del nesso successo sul Radnik, battuto 3-1 lo scorso fine settimana, i biancorossi di Bakhar non erano andati oltre un pareggio con il TSC (1-1). Il tecnico della Stella Rossa contro il Lipsia potrà schierare la miglior formazione possibile, mentre il suo collega Rose ha di nuovo perso lo spagnolo Dani Olmo, che dopo aver festeggiato il ritorno in campo con un gol si è rifatto male.

Come vedere Stella Rossa-Lipsia in diretta tv in chiaro e streaming

Stella Rossa-Lipsia è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Rajko Mitic” di Belgrado, in Serbia. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 257). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Stella Rossa-Lipsia è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Le differenze tra le due squadre già all’andata sono apparse nette ed il Lipsia, pur giocando un ambiente ostile e notoriamente infuocato, non può che essere favorito. I Roten Bullen però sono reduci da due brutte ed inattese sconfitte e difficilmente riusciranno a tenere la porta inviolata contro una Stella Rossa che finora non è mai rimasta a digiuno di gol tra coppa e campionato.

Le probabili formazioni di Stella Rossa-Lipsia

STELLA ROSSA (3-5-2): Glazer; Rodic, Djiga, Spajic; Mijailovic, Stamenic, Hwang, Ivanic, Mitrovic; Mijatovic, Ndiaye.

LIPSIA (3-4-2-1): Blaswich; Klostermann, Lukeba, Simakan; Henrichs, Haidara, Schlager, Raum; Simons, Werner; Openda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2