Gratta e vinci, è valsa la pena aspettare: la storia che ha commosso tutti

Gratta e vinci, la storia di quest’uomo ha fatto il giro del web e commosso tutti quanti: ecco cosa ha di così speciale.

I Gratta e vinci non avevano mai attirato la sua attenzione. Troppo razionale, per decidere di affidarsi al caso o a quella fantomatica dea bendata che in tanti si ostinano a rincorrere. Quel giorno, però, aveva stranamente deciso di concedersi una piccola variazione sul tema. Fosse anche per una volta soltanto, aveva voluto crederci.

Marion East, un 79enne della contea di Somerset, nel Maryland, si era recato come era spesso solito fare alla stazione di servizio Crisfield Oceanic. Voleva acquistare uno snack per colmare il piccolo languorino sopraggiunto e ne era uscito con una manciata di biglietti della lotteria istantanea in tasca. A suggerirgli di acquistare un tagliando della serie Fat Wallet, del costo di 5 dollari, era stato il cassiere. E l’uomo, come avesse avuto una sorta di premonizione, aveva deciso di farlo contento e di comprarne non uno soltanto, ma qualcuno in più.

Non sapeva ancora, il veterano dell’esercito americano, che la sua prima volta sarebbe stata così fortunata. In uno dei grattini acquistati si nascondeva, infatti, un premio notevole. Lo aveva grattato per ultimo e si era quasi rassegnato all’evidenza quando, improvvisamente, si era accorto che sotto quella patina argentata c’era qualcosina.

Gratta e vinci, non è mai troppo tardi: finalmente la luna di miele

Lì per lì aveva pensato che si trattasse di 50 dollari, ma non aveva ancora visto tutti gli zeri stampati sul suo tagliando. Il suo premio ammontava a 50mila dollari, una cifra che, come aveva poi raccontato alla stampa, lo aveva scioccato. Per accertarsi che non si fosse trattato di una svista aveva poi fatto dietrofront.

Era tornato alla stazione di servizio, così che il cassiere potesse convalidare la sua vincita. E Marion, stavolta, ci aveva visto bene. C’è un motivo ben preciso se abbiamo voluto raccontarvi questa storia che arriva da Oltreoceano. Quella vinta dal 79enne non è una cifra esagerata, ma è il modo in cui ha deciso di investirla ad avere intenerito anche i cuori più duri.

L’uomo ha ben pensato che fosse giunta l’ora, finalmente, di regalare a sua moglie la luna di miele che non si erano mai potuti concedere. Sono trascorsi 60 anni dal giorno delle loro nozze, ma non è mai troppo tardi per lasciarsi andare alla felicità. E tutto si può dire tranne che non sia valsa la pena di aspettare così tanto, visto che con quella bella sommetta potranno senz’altro fare un bel viaggetto indimenticabile.