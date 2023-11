Manchester City-Young Boys, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Manchester City-Young Boys è una partita della quarta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Nove gol segnati e 3 subiti, 9 punti in classifica e qualificazione già in tasca con tre turni di anticipo. Soltanto una formalità, questa fase a gironi, per il Manchester City campione d’Europa in carica: nelle prime tre partite della competizione che lo scorso giugno li ha visti trionfare nella finalissima di Istanbul contro l’Inter gli uomini di Pep Guardiola hanno battuto con lo stesso risultato (3-1) Stella Rossa, Lipsia e Young Boys.

Un City difensivamente non impeccabile – finora non ha fatto registrare neppure un clean sheet – ma impossibile da contenere a livello offensivo: a Berna, due settimane, fa c’ha pensato Haaland a riportare i Cityzens in vantaggio dopo aver subito quasi immediatamente il gol del pareggio del giallonero Elia. Il fromboliere norvegese ha prima realizzato il rigore del momentaneo 2-1 e poi ha chiuso ogni discorso a quattro minuti dalla fine. Con un altro successo il Manchester City sarebbe aritmeticamente agli ottavi: a quel punto non resterebbe che contendersi il primo posto con il Lipsia, che è a -3 dagli inglesi.

Guardiola non rischierà Haaland

Il momento di appannamento, intanto, sembra essere alle spalle: sabato scorso il City ha conquistato la quarta vittoria di fila, rifilando sei gol al Bournemouth (6-1).

Successo che ha consentito a Guardiola di approfittare dei passi falsi di Arsenal e Liverpool e di scavalcare momentaneamente il Tottenham capolista, impegnato nel posticipo con il Chelsea. Lo Young Boys in campionato non perde da oltre un mese e nell’ultima giornata ha battuto 4-1 il Winterthur e si è ripreso la vetta della classifica, superando lo Zurigo. Il tecnico Raphael Wicky dovrebbe recuperare l’attaccante titolare Elia, mentre Guardiola, dal canto suo, sta pensando di tenere a riposo Haaland, out all’intervallo con il Bournemouth.

Come vedere Manchester City-Young Boys in diretta tv in chiaro e streaming

Manchester City-Young Boys è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà all’Etihad Stadium di Manchester, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Manchester City-Young Boys è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Nonostante la probabile assenza di Haaland, il City dovrebbe riuscire a conquistare senza grossi problemi altri tre punti, stavolta quelli decisivi per la qualificazione agli ottavi. Almeno tre le reti complessive: come nella sfida di due settimane fa il secondo tempo potrebbe essere più prolifico del primo.

Le probabili formazioni di Manchester City-Young Boys

MANCHESTER CITY (3-4-3): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Walker, Rodri, Lewis, Grealish; Doku, Julian Alvarez, Foden.

YOUNG BOYS (4-3-1-2): Racioppi; Blum, Camara, Benito, Garcia; Males, Lauper, Monteiro; Ugrinic; Itten, Elia.

Il Manchester City riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-1