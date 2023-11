Porto-Anversa, Champions League: tv, probabili formazioni, pronostici

Porto-Anversa è una partita della quarta giornata della fase a gironi di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, formazioni, pronostici.

Il Porto, a differenza del Barcellona, non può qualificarsi con due turni d’anticipo. Gli uomini di Sergio Conceiçao, che rispetto ai blaugrana hanno tre punti in meno – a fare la differenza è lo scontro diretto vinto di misura dalla squadra di Xavi – anche in caso di vittoria contro l’Anversa, già travolto 4-1 due settimane fa, dovranno attendere ancora per la qualificazione aritmetica: a quel punto potrebbe bastare un punto nelle ultime due gare.

Ovviamente se, com’è probabile, i catalani batteranno nuovamente lo Shakhtar Donetsk ad Amburgo. La classifica del gruppo H, infatti, vede il Barça al primo posto a punteggio pieno, il Porto a quota 6 punti, gli ucraini a 3 e i belgi ancora inchiodati all’ultimo posto a quota zero punti. La sfida di Champions League, per i lusitani, capita al momento giusto: la voglia di voltare subito pagina dopo la figuraccia di venerdì scorso, con il Porto sconfitto a sorpresa dal fanalino di coda della Liga Portugal, l’Estoril. Uno scivolone assolutamente impronosticabile contro una squadra che annaspa nei bassifondi della classifica e che grazie alla rete di Holsgrove ad un quarto d’ora dalla fine è riuscita a violare l’Estadio do Dragao. Diventano sei, dunque, i punti da recuperare sullo Sporting capolista.

L’Anversa ha già subito 12 gol

Le vittorie ottenute in coppa nazionale e campionato hanno invece ringalluzzito l’Anversa, che nel giro di pochi giorni ha battuto Lierse (1-4) e Genk (3-2), cancellando così un ottobre da incubo, in cui sono aveva rimediato ben tre sconfitte ed una sola vittoria.

Sono poche, tuttavia, le chance di raddrizzare la situazione in Champions League, ritrovata dai belgi dopo un’assenza di quasi 70 anni. La squadra di Mark van Bommel ha incassato 9 gol complessivi contro Porto e Barcellona, che diventano dodici se consideriamo anche i tre subiti nel match con lo Shakhtar Donetsk (2-3). Il tecnico dell’Anversa spera di poter riavere Ekkelenkamp, dovendo già fare a meno di Verhulst, Ondrejka e Vines, mentre nel porto sono in forte dubbio Galeno e Wendell. Nessun problema, infine, per Pepe.

Come vedere Porto-Anversa in diretta tv in chiaro e streaming

La sfida tra Porto e Anversa è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà all’Estadio do Dragao di Porto, in Portogallo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 256). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Porto-Anversa è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla massima competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

Esclusiamo un possibile contraccolpo dopo la sconfitta di venerdì con l’ultima in classifica del campionato portoghese: l’aria della Champions League farà bene al Porto, che come all’andata bucherà con estrema facilita la fragile difesa dell’Anversa. Le reti complessive potrebbero essere almeno tre e non è da escludere che vadano a segno anche gli ospiti.

Le probabili formazioni di Porto-Anversa

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, David Carmo, Sanchez; Franco, Varela, Eustaquio, Aquino; Evanilson, Taremi.

ANVERSA (4-2-3-1): Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Bataille; Vermeeren, Yusuf; Muja, Ekkelenkamp, Balikwisha; Janssen.

In Porto-Anversa le reti complessive saranno almeno tre? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 3-1