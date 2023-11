Formazioni ufficiali Frosinone-Empoli: pronostici marcatori, tiratori e ammoniti

Formazioni ufficiali Frosinone-Empoli, si chiude oggi con due posticipi il turno della Serie A. Ecco le scelte di Di Francesco e Andreazzoli

Riscattare la sconfitta contro il Cagliari, questo è l’obiettivo del Frosinone di Eusebio Di Francesco che nel primo dei due posticipi della Serie A ospita l’Empoli di Andreazzoli. Una sfida che mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza.

Sì, proprio così: punti pesanti in un match che tutte le squadre hanno intenzione di vincere perché sanno benissimo quando un’affermazione potrebbe svoltare la stagione. I laziali hanno iniziato meglio il campionato, e infatti sono distanti dalla zona rossa della classifica; gli ospiti invece hanno già cambiato, come sappiamo, allenatore, affidandosi a uno che conosce l’ambiente e che possiamo tranquillamente affermare sia uno dei più esperti del campionato italiano. Chi la vince? Beh, qui c’è il nostro pronostico sul match, sotto invece le formazioni ufficiali e quelli che secondo noi, per vari motivi, potrebbero finire nel tabellino della sfida dello Stirpe.

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli; Reinier, Soulé, Ibrahimovic; Cuni.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Fazzini; Cancellieri, Gyasi; Caputo.

Formazioni ufficiali Frosinone-Empoli, il pronostico sui marcatori

Se fino al momento è stato Soulé quello che si è preso la scena – e che potrebbe anche tornare alla Juventus a gennaio – oggi il nostro pronostico per il marcatore tiene conto di quello che è il termina offensivo della squadra laziale: Cuni, che fa il lavoro sporco, e che apre spazi per i compagni, potrebbe quindi riuscire a trovare la via della rete contro un Empoli statico dietro. La lotta contro i due centrali toscani la potrebbe vincere appunto il centravanti di Di Francesco, che gioca al posto di Cheddira.

Formazioni ufficiali Frosinone-Empoli, probabili ammoniti e tiratori

Soulé senza dubbio è in forma e quindi almeno una conclusione verso lo specchio della porta la dovrebbe trovare. L’argentino tecnicamente è di un altro livello e quindi ci sta che centri i pali. Caputo e Cancellieri invece, in casa empolese, sono quelli che hanno le qualità per riuscire a impensierire Turati. Questione ammoniti: Mazzitelli (1,8 falli a partita di media e di solito gioca per tutti i novanta minuti) e Marin (1.1 falli a partita e ancora non ha preso un giallo in stagione) sono quelli maggiormente indiziati a beccarsi il giallo.