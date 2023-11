Frosinone-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Frosinone-Empoli è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Domenica scorsa, mentre tutti parlavano della doppietta di Soulé – quinto gol in campionato per il giocatore in prestito dalla Juventus – Eusebio Di Francesco era scuro in volto.

Non riusciva evidentemente a capacitarsi di ciò che era appena successo, della gara a due facce del suo Frosinone, capace di finire nella storia – dalla parte sbagliata, però – incassando quattro reti dal Cagliari negli ultimi venti minuti di gioco e dilapidando un vantaggio di ben tre gol, acquisito anche grazie al giovane talento argentino (con la doppietta è salito a quota 5). Una rimonta clamorosa e che non ha precedenti in massima serie, visto che nessuno era riuscito a ribaltare uno svantaggio simile in così poco tempo. Il Frosinone si conferma dunque una squadra coraggiosa, che non ha paura di giocare un calcio offensivo – miglior attacco dal decimo posto in giù – ma che spesso finisce per pagare dazio dietro. La difesa, infatti, subisce qualche gol di troppo (17) e da inizio campionato ha fatto registrare un solo clean sheet.

Dopo il sorprendente avvio i ciociari hanno un po’ tirato il freno a mano nell’ultimo periodo, rimediando tre sconfitte (tutte in trasferta) nelle ultime quattro giornate.

In casa invece i giallazzurri sono imbattuti da agosto e nel primo dei due posticipi del lunedì proveranno a ripartire contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, uno scontro diretto per la salvezza a tutti gli effetti. I toscani sono immediatamente tornati sulla terra dopo l’exploit nel derby con la Fiorentina ed una settimana fa sono stati travolti da una spietata Atalanta (0-3), in una gara senza storia. L’attacco è rimasto di nuovo a secco e con soli 3 gol segnati resta il meno prolifico del torneo.

Frosinone-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Di Francesco dovrebbe riproporre il 4-2-3-1 visto a Cagliari, con il rientrante Mazzitelli che a centrocampo prendere il posto di Brescianini. Davanti si rivede Cheddira, supportato da Reinier, Soulé e Baez. In difesa è ballottaggio tra Oyono e Lirola. Spinge per una maglia da titolare anche Ibrahimovic, a segno contro il Torino in Coppa Italia.

Dall’altro lato, Andreazzoli risponderà con un 4-3-3, con Baldanzi ancora out a causa di un problema alla caviglia destra. Il tridente sarà composto da Cambiaghi, Caputo e Cancellieri.

Come vedere Frosinone-Empoli in diretta tv e in streaming

La sfida tra Frosinone ed Empoli, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Stirpe” di Frosinone, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Frosinone non ha subito il contraccolpo psicologico della disfatta di Cagliari: in settimana è andato a vincere in casa del Torino nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia, regalandosi l’ottavo con il Napoli. I ciociari davanti al proprio pubblico finora hanno perso solamente con il Napoli e contro l’Empoli partono leggermente favoriti in un match in cui anche gli ospiti dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Frosinone-Empoli

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli; Reinier, Soulé, Baez; Cheddira.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Fazzini; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1