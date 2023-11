Tottenham-Chelsea, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Tottenham-Chelsea è una partita dell’undicesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostici.

Sono arrivate quasi solo buone notizie per il Tottenham nell’ultimo fine settimana: l’Arsenal ha perso contro il Newcastle e il Liverpool è stato fermato a sorpresa dal modesto Luton Town. Entrambe hanno dunque perso l’occasione di scavalcare gli Spurs al primo posto in classifica. Ci è riuscito solo il Manchester City, che non ha avuto problemi ad imporsi sul Bournemouth (6-1), tornando momentaneamente davanti a tutti.

La squadra di Ange Postecoglou potrà controsorpassare i campioni in carica nel caso in cui dovesse riuscire a battere, nel posticipo dell’undicesima giornata, il Chelsea in uno dei tanti derby londinesi. Gli Spurs, dopo la sconfitta dell’Arsenal, sono adesso gli unici ancora imbattuti: 8 vittorie e 2 pareggi per quella che finora è la rivelazione del torneo. Nessuno, infatti, si aspettava una partenza del genere dopo una stagione deludente ed un mercato pieno zeppo di incognite, soprattutto dopo l’addio di Harry Kane. Invece, grazie ad un gioco propositivo, divertente ed al tempo stesso efficace – soltanto in una circostanza il Tottenham ha segnato meno di un gol – il club della zona nord della capitale inglese sta facendo ricredere proprio tutti: era da più di sessant’anni che non si rendeva protagonista di una partenza così arrembante.

Nella stracittadina contro i Blues gli Spurs ritroveranno il loro vecchio allenatore, Mauricio Pochettino, che nel 2019 portò il Tottenham in finale di Champions League.

L’esperienza a Stamford Bridge del tecnico argentino, tornato ad allenare in Premier League dopo l’avventura tutt’altro che esaltante al Psg, si sta rivelando più complicata del previsto. Il suo Chelsea è solamente tredicesimo, staccatissimo dalla quarta in classifica. Dopo un avvio negativo, i Blues avevano mostrato qualche segnale di ripresa nelle ultime settimane ma la sconfitta subita una settimana fa contro il Brentford (0-2) va letta come un preoccupante passo indietro per una squadra che fa una fatica tremenda in fase realizzativa non potendo contare su un attaccante degno di questo nome.

Come vedere Tottenham-Chelsea in diretta tv e in streaming

Tottenham-Chelsea è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Non si può non tenere conto dell’ottimo stato di forma del Tottenham: gli Spurs trovano la via del gol con una regolarità impressionante ed hanno maggiori certezze rispetto ad un Chelsea che ancora non riesce a decollare. Lecito, tuttavia, attendersi una reazione da parte della squadra di Pochettino, che pur non partendo favorita dovrebbe riuscire a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Tottenham-Chelsea

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Johnson; Son.

CHELSEA (4-3-3): Sanchez; Disasi, Thiago Silva, Badiashile, Colwill; Enzo Fernandez, Caicedo, Gallagher; Palmer, Jackson, Sterling.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1