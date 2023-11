Getafe-Cadice, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Getafe-Cadice è una partita della dodicesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Getafe e Cadice, le due squadre che chiuderanno il dodicesimo turno della Liga spagnola, sono divise in classifica da due soli punti, che però visto quant’è corta la graduatoria del campionato iberico, in questo momento fanno decisamente la differenza.

Con i suoi 12 punti il Getafe è al dodicesimo posto quindi possiamo dire per ora, ma solo per ora, assai tranquillo. Con due in meno gli ospiti si ritrovano invece poco sopra la zona retrocessione: quindi non serve aggiungere altro per far capire quanto una vittoria, questa sera, potrebbe cambiare il modo di vedere la seconda parte di stagione. E senza dubbio, visto quello che è l’andamento dei due club, c’è una squadra che parte favorita.

Sono sei i risultati utili di fila per il Getafe che addirittura durante la scorsa settimana in Coppa del Re ha vinto 12-0 in trasferta sul campo del Tardienta. Sì sì, avete letto bene, dodici a zero. Ma non è tanto questo che deve essere rimarcato, ma soprattutto il cammino in campionato che i padroni di casa hanno fatto fino al momento con cinque pareggi di fila. Anche importanti, contro Bilbao e Celta Vigo in trasferta, ad esempio. Insomma, un buon momento anche se adesso servirebbe una bella vittoria per scalare la classifica. Una cosa che appare, appunto, possibile.

Anche il Cadice nel corso della scorsa settimana ha superato il turno di Coppa del Re, ma per dimostrare che il momento è quello che è, il pass è stato staccato solamente dopo i calci di rigore contro il Badalona Futur. Non la conoscete? Nemmeno noi, onestamente.

Dove vedere Getafe-Cadice in diretta tv e streaming

Getafe-Cadice è una gara valida per la dodicesima giornata della Liga ed è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Per quanto raccontato prima, e andando ad analizzare il momento delle due formazioni, ci sentiamo di dire che il Getafe si prenderà i tre punti lasciando il Cadice a lottare dietro per la salvezza. Vittoria che potrebbe essere pesantissima per i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Getafe-Cadice

GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias, Mitrovic, Alderete, Rico; Carmona, Dakonam, Maksimovic, Rodriguez; Greenwood, Mayoral.

CADICE (4-4-2): Ledesma; Carcelen, Mere, J Hernandez, Pires; Alex, Kouame, Alcaraz, Machis; Roger, Ramos.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0