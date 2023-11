I pronostici di lunedì 6 novembre: Serie A, Liga, Super Lig, Eliteserien

I pronostici di lunedì 6 novembre: in campo Serie A, Premier League e Liga, si gioca anche la Super Lig turca e l’Eliteserien norvegese.

L’undicesima giornata di Serie A si chiude questo lunedì con altri due posticipi in programma. Alle 18:30 il Frosinone proverà a cancellare definitivamente la pazza sconfitta in rimonta di Cagliari battendo l’Empoli dopo aver reagito già in Coppa Italia eliminando il Torino. In casa la squadra allenata da Di Francesco ha perso finora solo contro il Napoli e ha messo in mostra organizzazione di gioco e ottimi talenti individuali, su tutti Soulé. L’Empoli visto contro l’Atalanta non sembra in grado di fare risultato allo stadio Benito Stirpe.

Alle 20:45 il Torino se la vedrà con il Sassuolo: di fronte due squadre dal rendimento altalenante e con caratteristiche di gioco differenti: potrebbe uscirne una sfida equilibrata e con un gol segnato per parte.

Pronostici altre partite

La partita più attesa di questo lunedì si gioca però in Premier League con il sorprendente Tottenham che attende nel suo stadio il Chelsea in uno dei tanti derby di Londra: Spurs favoriti per quanto fatto vedere finora.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Frosinone vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Frosinone-Empoli, Serie A, ore 18:30

Vincenti

• Tottenham o pareggio (in Tottenham-Chelsea, Premier League, ore 21:00)

• Getafe o pareggio (in Getafe-Cadice, Liga, ore 21:00)

• Farense (in Farense-Arouca, Primeira Liga, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Jong Ajax-Willem II, Eerste Divisie, ore 20:00

• TOP Oss-Cambuur, Eerste Divisie, ore 20:00

• Tottenham-Chelsea, Premier League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Frosinone-Empoli, Serie A, ore 18:30

• Maastricht-Emmen, Eerste Divisie, ore 20:00

• Torino-Sassuolo, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Torino-Sassuolo, Serie A, ore 20:45)