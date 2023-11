Berrettini, attento all’ex: veleno sui social, che bordata

Berrettini, ormai è guerra aperta: sono volate parole molto pesanti tra i due ex fidanzati, ecco cosa è successo.

C’era una volta, tanto tempo fa, una giovanissima Melissa Satta che era ben lontana dal diventare la famosa showgirl che è oggi. Non era ancora neppure stata provinata da Striscia la notizia, ragion per cui la sua esperienza come velina era dietro l’angolo, non alle sue spalle.

A Milano, in cerca di successo, ci arrivò con il fidanzato dell’epoca. A quel tempo stava con Daniele Interrante, migliore amico del già popolarissimo Costantino Vitagliano di Uomini e donne. Fu lui, o almeno questo è quello che ci è sempre stato raccontato, ad aiutarla a sistemarsi nella città meneghina, a trovare una casa e a gettare le basi per la sua carriera futura. Peccato solo che fra di loro non sia finita molto bene. Che sebbene siano trascorsi tantissimi anni dalla rottura continuino ancora a dirsene di tutti i colori ogni volta che vien data loro la possibilità.

La Satta, incalzata da Francesca Fagnani, lo ha tirato in ballo quando, nelle scorse settimane, è stata ospite della trasmissione Belve. “Non ero abbastanza sveglia ed ero molto ingenua – aveva parlato in questi termini a proposito del suo ex fidanzato – Non c’erano strategie tra me e il mio ex all’epoca. Tempo fa dissi che ero io l’uomo perché ho un istinto maschile e mi piace essere l’uomo di casa. Lui mi considera ingrata? Non credo di esserlo, sono altre le persone che mi hanno aiutata. Ho avuto la fortuna di essere stata scelta da Mediaset, lì capii di aver avuto una botta di fortuna”.

Berrettini e quelle dichiarazioni al vetriolo: ormai è guerra

Ma Daniele Interrante, dal canto suo, non ci sta a lasciare a Melissa l’ultima parola. Dopo le dichiarazioni a Belve, l’ex modello ha scelto di affidare a Dillinger le sue dichiarazioni al veleno contro l’attuale fidanzata del tennista azzurro Matteo Berrettini.

“Io e Melissa siamo stati insieme qualche anno ed io l’ho aiutata all’inizio. Se dovessi pensare al merito – ha poi affondato l’ex tronista di Maria De Filippi – ad oggi io a lei non farei fare neanche le previsioni del tempo. Non mi piace prendermi meriti e vantarmi però sicuramente sì, lei deve il suo successo a me. Comunque le detti dell’ingrata perché in un’intervista parlò bene di tutti i suoi ex tranne che di me. Forse non sono abbastanza tamarro o non faccio il calciatore“.