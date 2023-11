Salernitana-Lazio è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Granata e biancocelesti non condividono più la stessa proprietà ormai da quasi due anni ma per adesso hanno in comune una classifica che c’entra poco con i rispettivi obiettivi. La Salernitana giace all’ultimo posto in classifica, con soli 5 punti conquistati ed altrettanti da recuperare sulla quartultima.

Pippo Inzaghi, subentrato un mese fa a Paulo Sousa, sta provando a dare un’identità ad una squadra che non è neanche la lontana parente rispetto a quella che nello scorso campionato poteva addirittura permettersi di sognare qualche intemerata nella parte sinistra della classifica. I campani sono gli unici a non aver vinto neppure una partita: l’hanno sfiorata prima della sosta al Mapei Stadium contro il Sassuolo, ma dopo essere andati in vantaggio di due gol nei primi 20 minuti con Ikwuemesi e Dia si sono fatti riacciuffare quasi subito (2-2) dalla doppietta di Thorstvedt. Continua a balbettare anche la Lazio, solamente decima e già attardata nella corsa al quarto posto, nonostante la classifica resti molto corta per quanto riguarda la zona Europa. La squadra di Maurizio Sarri dopo la sconfitta con il Bologna (1-0) è rimasta a secco di gol anche nel derby con la Roma (0-0), uno dei meno emozionanti degli ultimi anni.

Salernitana-Lazio: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi dovrà fare a meno del portiere titolare, Ochoa, e dell’esterno Tchaouna, ma non è al meglio neppure Dia, che potrebbe iniziare dalla panchina. Dal 1′ Ikwuemesi, supportato da Candreva e Kastanos. Mazzocchi potrebbe essere dirottato sull’out destro difensivo. Al centro della difesa si contendono una maglia Fazio e Gyomber.

Dall’altro lato, Sarri ritrova Zaccagni ma difficilmente l’ex Verona partirà titolare: il tecnico toscano potrebbe schierare Isaksen nel tridente d’attacco insieme ad Immobile e Felipe Anderson. A centrocampo mancherà lo squalificato Luis Alberto: il suo posto verrà preso da Kamada. Dietro si è fermato di nuovo Casale: riecco la coppia Patric-Romagnoli.

Come vedere Salernitana-Lazio in diretta tv e in streaming

Salernitana-Lazio, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Lazio non ha ancora risolto il problema del gol – solo 13 quelli segnati – ma nelle ultime giornate sembra essere tornata molto solida dietro, incassando a malapena una rete in cinque gare (escludendo la Champions League). Da quando i granata sono tornati in Serie A l’Arechi è sempre stato terreno di conquista per i capitolini, che in due partite hanno segnato cinque gol complessivi senza subirne nessuno. Con Inzaghi la Salernitana sta provando a reagire e per la Lazio potrebbe non essere una gara facile ma alla fine la differenza di valori emergerà: biancocelesti favoriti in un match da meno di 4 gol totali.

Le probabili formazioni di Salernitana-Lazio

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Maggiore, Bohinen, Coulibaly; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

La Lazio riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 0-2