Manchester City-Liverpool è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: tv, formazioni, pronostici.

Riparte col botto la Premier League e l’anticipo del sabato all’ora di pranzo mette di fronte il Manchester City primo in classifica ed uno dei suoi principali concorrenti per il titolo, il Liverpool. I Reds hanno un solo punto in meno della corazzata di Pep Guardiola ed occupano la seconda posizione insieme all’Arsenal, che qualche ora dopo se la vedrà con il Brentford in uno dei vari derby della capitale inglese.

Prima della sosta a mettere fine alla striscia vincente dei Cityzens era stato il Chelsea degli ex Palmer e Sterling, entrambi a segno nella sfida di Stamford Bridge di due settimane fa, terminata con un pirotecnico 4-4. Proprio del giovane attaccante cresciuto nel settore giovanile del City – passato al Chelsea la scorsa estate per 47 milioni di euro – la rete che al 95′ ha impedito ad Haaland e compagni di portare a casa la loro sesta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Il Manchester City non aveva mai incassato quattro gol in novanta minuti in questa stagione ma è vero anche che offensivamente continua ad essere devastante: nelle ultime cinque partite non ha mai segnato meno di tre gol. Il pareggio con i Blues, tuttavia, ha permesso ai Reds di Jurgen Klopp di rosicchiare due punti ai campioni d’Europa e d’Inghilterra in carica.

I Reds non espugnano l’Etihad dal 2015

Per il Liverpool è filato tutto liscio con il Brentford (3-0) e i rossi sono tornati a vincere dopo il deludente 1-1 di Luton in Premier e la sconfitta con il Tolosa – quasi indolore, visto che la qualificazione è ormai blindata – in Europa League.

Ma il difficile viene adesso: l’ultimo successo dei Reds all’Etihad Stadium risale al lontano 2015 e il City tra le mura amiche vince ininterrottamente dal 31 dicembre 2022, quando l’Everton riuscì a strappare un punto da quello che è diventato un vero e proprio fortino inespugnabile. Guardiola, ad ogni modo, potrebbe non avere il suo giocatore di punta, il norvegese Haaland, che non è al meglio ed anche in nazionale si è limitato a giocare solo un tempo. Difficile recuperi Stones: il difensore inglese darà quasi certamente forfait insieme ad Aké, altro infortunato. Tanti assenti anche nel Liverpool, a cominciare dal terzino Robertson: Klopp si augura di recuperare quantomeno Gravenberch e Konaté.

Come vedere Manchester City-Liverpool in diretta tv e in streaming

Manchester City-Liverpool è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il fatto che questa partita si giochi subito dopo la sosta e le assenze che sono numerose sia da una parte che dall’altra rendono più imprevedibile la sfida tra questi due colossi della Premier League. Il Manchester City resta favorito ma il nostro consiglio è di privilegiare il segno “gol”, visto che la difesa della squadra di Guardiola ha balbettato contro il Chelsea.

Le probabili formazioni di Manchester City-Liverpool

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Bernardo Silva, Rodri, Foden; Doku, Haaland, Grealish.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Mac Allister, Gravenberch; Salah, Diogo Jota, Gakpo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1