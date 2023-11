Werder Brema-Bayer Leverkusen, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Werder Brema-Bayer Leverkusen è una partita valida per la dodicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni, pronostici.

Che Leverkusen vedremo dopo la sosta? La squadra di Xabi Alonso continuerà ad essere la schiacciasassi ch’è stata finora oppure inizierà a perdere un po’ di quota? A chiederselo sono in tanti dopo lo strepitoso avvio delle Aspirine, che dopo 11 giornate comandano la classifica della Bundesliga davanti ai campioni in carica del Bayern Monaco, che hanno due punti in meno rispetto ai rossoneri.

Nell’ultimo match il Bayer Leverkusen aveva strapazzato l’Union Berlino (4-0) acuendo la crisi dei capitolini che durante la sosta hanno deciso di esonerare il tecnico Fischer. Successo arrivato dopo quello ottenuto ai danni degli azeri del Qarabag in Europa League: sono dodici, adesso, le vittorie consecutive tra campionato e coppa per il Werkself, che ha sempre e solo vinto ad eccezione dello scontro diretto con il Bayern Monaco, unica squadra a fermare Wirtz e compagni (2-2). Leverkusen che apparentemente non sembra avere dunque punti deboli e la posizione in classifica certifica l’ottimo lavoro che l’ex centrocampista di Real Madrid e Bayern Monaco sta facendo da quando è alla guida dello storico club del calcio tedesco.

Werder imbattuto da tre partite

In questo fine settimana Xabi Alonso e i suoi sono attesi da una trasferta ostica, quella di Brema, contro una squadra che è sempre rimasta imbattuta nelle ultime tre partite.

Il Werder per la prima volta in stagione sta trovando un po’ di continuità: il successo con l’Union Berlino (2-0) e i due pareggi (2-2) con Wolfsburg ed Eintracht Francoforte hanno permesso ai biancoverdi di Ole Werner di scalare qualche posizione in classifica ed allontanarsi dal terzultimo posto. Il Weserstadion, oltretutto, finora è stato terreno di conquista esclusivamente di due squadre, Bayern Monaco e Hoffenheim. Werner dovrebbe ritrovare Keita e Gross, entrambi di nuovo a disposizione, mentre Alonso rischia di non avere Frimpong, tornato in anticipo dal ritiro dell’Olanda per via di un infortunio.

Come vedere Werder Brema-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

La sfida tra Werder Brema e Bayer Leverkusen, in programma sabato alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Sì, è vero, c’è l’incognita della sosta. Non conviene, tuttavia, andare contro questo Bayer Leverkusen, che non vuole smettere di stupire. Si può dare fiducia ai rossoneri di Alonso anche se quella del Weserstadion potrebbe essere una gara più equilibrata del previsto, in cui non sarebbe una sorpresa se andassero a segno anche i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Bayer Leverkusen

WERDER BREMA (3-5-2): Zetterer; Veljković, Stark, Friedl; Weiser, Schmid, Stage, Bittencourt, Deman; Borré, Ducksch.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2