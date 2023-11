Bayer Leverkusen-Union Berlino, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Union Berlino è una partita dell’undicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 15:30: tv, probabili formazioni, pronostici.

Sì, contro il Napoli è arrivato un pareggio sicuramente importante che ha permesso di interrompere una sfilza di oltre dieci sconfitte, ma il calendario non viene proprio in aiuto all’Union Berlino di Bonucci, adesso impegnato in Bundesliga contro la squadra che possiamo tranquillamente affermare è la più in forma.

Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è praticamente una macchina perfetta. Almeno per ora. Primo posto in classifica con 28 punti dopo dieci giornate (il pareggio in casa del Bayern Monaco), dieci gol subiti in campionato, pochi, e la sensazione che sia una squadra che ancora non ha nemmeno messo in mostra tutto quello che è il proprio potenziale. Senza dimenticare che anche in Europa i giochi sono ormai fatti e il passaggio del turno è stato praticamente messo in cassaforte. Insomma, per l’Union Berlino si prospetta un altro pomeriggio difficile.

Anche perché per il Leverkusen andare alla sosta da prima della classe è un obiettivo che non si può di certo non prendere proprio adesso. Magari potrebbe arrivare uno stop del Bayern (si conoscerà già il risultato ma contro l’Heidenheim la squadra di Tuchel non dovrebbe avere problemi) e quindi la possibilità di allungo. Difficile, come detto, anzi questa situazione è quasi impossibile. Di certo però i padroni di casa non hanno nessuna intenzione di mollare la presa. Sì, povero Union Berlino.

Come vedere Bayer Leverkusen-Union Berlino in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Union Berlino è in programma domenica alle 15:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Gara che vede decisamente una formazione favorita ed è quella che gioca in casa. Il Bayer Leverkusen, capolista del campionato tedesco, si prenderà i tre punti in un match che sicuramente regalerà almeno tre reti complessive. Sì, forse anche gli ospiti potrebbero trovare la via della rete, ma questo non dovrebbe per nulla influire su quello che sarà il risultato finale. Abbastanza scritto.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Union Berlino

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Kossounou, Tah, Hincapie; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface.

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Bonucci, Knoche, Leite; Juranovic, Laidouni, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Fofana.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1