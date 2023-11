Real Madrid-Valencia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Real Madrid-Valencia è una partita della tredicesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Dopo aver già staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League senza nessun problema, adesso il Real Madrid di Carlo Ancelotti vuole tornare a vincere in campionato dopo il pareggio inaspettato della scorsa settimana, in casa contro il Rayo Vallecano. Un pareggio che ha fatto perdere la testa della classifica ai Blancos, che sono secondi alle spalle del Girona.

Nel momento in cui la formazione del tecnico italiano scenderà in campo contro il Valencia, si saprà già il risultato della formazione che al momento guida il campionato spagnolo: di motivazioni insomma, in ogni caso, ce ne saranno a non finire per i madrileni, che vogliono andare tranquilli alla sosta sapendo di aver fatto il proprio. Non sarà comunque tutto assai semplice contro il Valencia, una squadra in forma e che viene da cinque risultati utili di fila. Certo, se il Real fa il Real allora non ci sono dubbi e non ce ne possono davvero essere su chi si prenderà questa vittoria. E noi sinceramente crediamo che la lezione che Ancelotti si è preso la scorsa settimana non riuscendo ad avere la meglio contro una formazione nettamente più debole sia bastata e avanzata. Non ci sono oggettivamente motivi per pensare che il Real non possa vincere questo match così importante per il proseguo della propria stagione.

Dove vedere Real Madrid-Valencia in diretta tv e streaming

Real Madrid-Valencia è una gara valida per la tredicesima giornata della Liga ed è in programma sabato alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito da tempo anche i diritti del massimo campionato spagnolo. A partire dal 2023 il piano Standard ha un costo mensile di 29,99 euro, quello Plus invece 44,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano e moltissimi altri eventi collegati alla piattaforma streaming. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc, telefonini o tablet.

Il pronostico

Real Madrid vittorioso, senza se e senza ma. Magari anche in una gara da almeno tre reti complessive. C’è, comunque, una sola cosa certa – non ci spingiamo oltre, visto quello che è successo la scorsa settimana – che è quella che i padroni di casa riusciranno a vincere questo match delicato.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Valencia

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Garcia; Valverde, Camavinga, Modric; Bellingham; Joselu, Vinicius.

VALENCIA (4-4-2): Mamardshavili; Correia, Gabriel, Mosquera, Gaya; Perez, Guerra, Pepelu, Lopez; Duro, Amallah.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1