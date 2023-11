Formazioni ufficiali Sassuolo-Salernitana: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Sassuolo-Salernitana, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida del Mapei Stadium. Le ultime dritte.

Definire complicata la situazione in casa Sassuolo sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Reduci da due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite ufficiali in campionato, i neroverdi sono a caccia di punti importanti con cui risollevarsi in classifica.

Quella che andrà in scena al Mapei Stadium ha tutta l’aria di configurarsi come un vero e proprio dentro e fuori. Ultima a quattro punti in classifica, la Salernitana di Inzaghi non può più permettersi di fallire. Ecco perché la scelta dei ventidue in campo assumerà un ruolo di nevralgica importanza. A tal proposito, diamo uno sguardo alle formazioni ufficiali con le quali Sassuolo e Salernitana scenderanno in campo dal primo minuto:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Castillejo, Defrel; Pinamonti. All. Dionisi

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Fazio, Daniliuc, Pirola; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Tchaouna, Dia, Ikwuemesi. All. Inzaghi

Sassuolo-Salernitana, il pronostico marcatori

Anche nel periodo no che sta attraversando il Sassuolo, Domenico Berardi rappresenta sicuramente una luce nelle tenebre neroverdi. Punto di riferimento dentro e fuori dal campo, il fantasista del Sassuolo ha tutte le carte in regola per allontanare la sua squadra dalle pericolante posizioni nelle retrovie. Contro la Salernitana l’occasione è ghiotta. La sensazione è che Berardi possa avere molte chances per andare a segno. Del resto, sono diverse le frecce a disposizione dell’attaccante di Dionisi, che potrebbe pescare il bersaglio grosso accentrandosi sul suo piede forte oppure fungere da falso nueve negli interscambi continui con Pinamonti.

Probabili ammoniti e tiratori di Sassuolo-Salernitana

Sebbene la posta in gioco sia davvero importante, si dovrebbe assistere ad un match piuttosto animato. Sarà sicuramente il Sassuolo a tentare di imbastire la gara sui ritmi più congeniali alla propria idea di calcio. Ragion per cui, i neroverdi potrebbero rendersi minacciosi dalle parte di Ochoa in svariate circostanze. Sotto questo punto di vista, occhio all’opzione Castillejo tiratore. Molto bravo ad inserirsi a fari spenti, l’ex Milan è capace di sgusciare nella zona di conflitto tra il centrocampo e la difesa avversaria per mettere in apprensione la retroguardia avversaria.

Sul fronte opposto, il candidato più autorevole a mettere a segno almeno un tiro sembra essere Tchaouna. Per quanto riguarda i possibili ammoniti, invece, da segnalare le candidature di Fazio (molto spesso lento e macchinoso) e Pirola (che se la dovrà vedere con un cliente scomodo come Berardi). Per i più temerari, da monitorare la situazione portieri. Sia Consigli che Ochoa hanno spesso ricevuto provvedimenti disciplinari. Inoltre, l’importanza della gara potrebbe favorire perdite di tempo della squadra che (eventualmente) dovrebbe passare in vantaggio. Ragion per cui, non è escluso che almeno uno dei due estremi difensori possa essere ammonito.