Wolfsburg-Lipsia, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Wolfsburg-Lipsia è una partita della dodicesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, pronostici.

Continua la crisi di risultati del Wolfsburg, che da ottobre in poi ha racimolato a malapena un punto, scivolando inesorabilmente nella parte destra della classifica. Dopo un inizio positivo – quattro vittorie nelle prime sei giornate – i biancoverdi di Niko Kovac sembrano aver smarrito la bussola. E la pesantissima sconfitta di Monchengladbach di due settimane fa (4-0) ne è la prova lampante.

La difesa sta facendo acqua: dal successo con l’Eintracht Francoforte, il Wolfsburg non ha mai incassato meno di due gol. L’unica soddisfazione per Wind e compagni è arrivata in Coppa di Germania nella sfida di secondo turno con il Lipsia, battuto 1-0 – decisiva la rete di Cerny nel primo quarto d’ora – alla Volkswagen Arena lo scorso 30 ottobre. Una partita comunque condizionata dall’espulsione di Poulsen ad inizio secondo tempo, che ha lasciato in inferiorità numerica la formazione di Marco Rose. I Roten Bullen, che erano detentori della coppa nazionale da due anni, ora sognano la rivincita in campionato, anche per dare continuità alla bella vittoria pre-sosta con il Friburgo (3-1), fondamentale per voltare pagina ed archiviare il passo falso di una settimana prima con il Mainz. Tre punti che hanno consentito al Lipsia di scavalcare il Borussia Dortmund, sconfitto a Stoccarda, e salire in quarta posizione, in ogni caso a -8 dal Bayer Leverkusen capolista.

Nella prossima settimana gli uomini di Rose faranno visita al Manchester City di Guardiola e Haaland in Champions League, anche se la qualificazione agli ottavi è già in tasca.

Turnover moderato dunque per l’ex tecnico del Borussia Dortmund, che potrebbe decidere di schierare dal 1′ Baumgartner, a segno da subentrato con il Friburgo. Davanti giocheranno gli intoccabili Openda e Sesko: quest’ultimo, con la sua Slovenia, si è riuscito a qualificare ai prossimi Europei. Ancora assenti, invece, gli infortunati Dani Olmo e Orban, oltre ovviamente al lungodegente Gulacsi. Dall’altro lato Kovac potrà contare di nuovo sul terzino destro Lacroix, tornato a disposizione dopo la squalifica.

Come vedere Wolfsburg-Lipsia in diretta tv e streaming

La sfida tra Wolfsburg e Lipsia, in programma sabato alle 15:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Lipsia sempre vincente con il Wolfsburg negli ultimi tre confronti in campionato: ci sono i presupposti per un colpaccio da parte dei Roten Bullen, che vorranno vendicare la sconfitta in coppa. Le reti complessive potrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Wolfsburg-Lipsia

WOLFSBURG (3-4-2-1): Casteels; Lacroix, Jenz, Zesiger; Maehle, Svanberg, Arnold, Paredes; Černý, Majer; Wind.

LIPSIA (4-4-2): Blaswich; Henrichs, Simakan, Castello, Raum; Xavi, Schlager, Kampl, Forsberg; Openda, Šeško.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2