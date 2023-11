Strasburgo-Marsiglia è una partita della tredicesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, tv e pronostici.

Le due vittorie di fila in Europa League contro i greci dell’Aek Atene non bastano a Gennaro Gattuso per vedere il bicchiere mezzo pieno. Il suo Marsiglia fatica a trovare continuità in Ligue 1, dove – con una partita da recuperare (quella con il Lione, rinviata per via dell’aggressione a Fabio Grosso) – è solamente decimo, a distanza siderale dalle tre che per ora sembrano destinate a contendersi la vetta (Psg, Nizza e Monaco).

L’ultima vittoria dei provenzali risale allo scorso 8 ottobre: un comodo 3-0 al neopromosso Le Havre. Da quella partita gli uomini guidati dall’ex tecnico di Milan, Napoli e Valencia hanno perso di misura con Nizza e Lens (1-0) e pareggiato al Velodrome con un’altra possibile diretta concorrente come il Lille (0-0). Stanno mancano soprattutto i gol: in Ligue 1 il Marsiglia non segna proprio dal match con il Le Havre. Deficitario anche il rendimento in trasferta, con i Phocéens che sono ancora a secco di vittorie lontano dal proprio stadio: a malapena due i punti totalizzati fuori casa in sei partite. Dopo la sosta per le nazionali, Gattuso e i suoi ripartono dalla gara di Strasburgo, squadra che non riesce a battere il Marsiglia dal lontano 2005 (otto vittorie e sette pareggi negli ultimi 15 confronti).

Lo Strasburgo non vince da settembre

Gli alsaziani erano partiti con il piede giusto ma con il passare delle settimane sono calati e non riescono più a vincere da settembre.

C’è stata, in ogni caso, una reazione dopo le tre sconfitte di fila con Lens, Nantes e Psg: lo Strasburgo è uscito indenne dalle ultime due sfide con Rennes e Clermont, terminate con un nulla di fatto. Nella parte destra della classifica, tuttavia, diverse squadre sono racchiuse in pochi punti, con gli uomini di Patrick Vieira che pur essendo quindicesimi sono ad una sola incollatura dal Marsiglia ed in caso di vittoria si ritroverebbero tra le prime dieci. L’ex allenatore dell’Arsenal non avrà Senaya in difesa (squalificato), mentre Gattuso deve fare fronte alle assenze di Gigot, Rongier e Ounahi.

Come vedere Strasburgo-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Strasburgo e Marsiglia è in programma sabato alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La sosta di due settimane potrebbe aver giovato ad un Marsiglia che per recuperare terreno deve per forza sbloccarsi anche in trasferta. Il match di Strasburgo rappresenta l’occasione giusta per provare a ripartire: la squadra di Gattuso dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta in una gara da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Marsiglia

STRASBURGO (4-2-3-1): Sels; Guilbert, Nyamsi, Perrin, Sobol; Doukouré, Sissoko; Angelo, Sahi, Mothiba; Emegha.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Renan Lodi; Kondogbia, Veretout; Sarr, Harit, Correa; Vitinha.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1