Newcastle-Chelsea, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Newcastle-Chelsea è una partita della tredicesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: tv, formazioni, pronostici.

Costretto a fare i conti con un’infermeria affollatissima – oltre, ovviamente, alla squalifica di Sandro Tonali, che tornerà solo nella prossima stagione – il Newcastle è arrivato boccheggiante alla sosta per le nazionali.

Dopo la sconfitta patita in Champions League con il Borussia Dortmund – la seconda di fila contro i gialloneri – che ha complicato il percorso degli uomini di Eddie Howe verso gli ottavi, due settimane fa i Magpies sono stati battuti anche dal non irresistibile Bournemouth in campionato e per di più con lo stesso risultato (2-0). La speranza del tecnico bianconero è che la pausa sia stata in qualche modo salutare, anche perché da qui a metà dicembre la sua squadra dovrà sottoporsi ad un tour de force a dir poco massacrante. Nel giro di pochi giorni affronterà infatti Chelsea, Psg, Manchester United, Everton, Tottenham e Milan. L’obiettivo è cercare di restare attaccati al treno Champions League: sono già sei i punti che separano il Newcastle dal quarto posto.

Il Chelsea è in fiducia

Punta a ridurre il distacco dal Tottenham anche il Chelsea, che dopo un avvio disastroso ha iniziato ad ingranare.

I Blues sono usciti indenni dalla doppia sfida con Spurs e Manchester City: vittoria per 4-1 nel derby londinese e pirotecnico 4-4 con i campioni di tutto a Stamford Bridge. Quattro punti che migliorano sensibilmente la classifica – il Chelsea ha rifatto capolino nella parte sinistra della graduatoria – ma che soprattutto innalzano il livello di autostima in una squadra che nei primi due mesi ha faticato tremendamente negli ultimi 30 metri, anche a causa dell’assenza di un centravanti di livello, dotato di killer instict. Potrebbe tuttavia essersi sbloccato Nicolas Jackson, autore di ben 4 gol tra Tottenham e Cityzens.

Gli uomini di Mauricio Pochettino hanno perso solo una partita nelle ultime otto e segnato 20 reti nello stesso lasso di tempo, dopo che nelle prime otto gare stagionali ne avevano realizzati a malapena sette. L’allenatore argentino spera di recuperare sia Colwill che Malo Gusto, mentre Howe potrebbe riavere a disposizione Trippier, Isak e Almiron.

Come vedere Newcastle-Chelsea in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Il Chelsea finora ha dimostrato di riuscire ad alzare il livello contro avversari di rango e non è un caso che abbia evitato la sconfitta con le prime quattro in classifica (City, Liverpool, Arsenal e Tottenham). Il St. James’ Park è un campo ostico – cinque vittorie e una sconfitta per i Magpies nelle gare casalinghe – ma i Blues visti contro il City due settimane fa possono tranquillamente uscirne indenni: immaginiamo un match molto tirato ed in cui le due due squadre dovrebbero andare a segno entrambe almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Newcastle-Chelsea

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Livramento, Schar, Lascelles, Trippier; Joelinton, Longstaff, Bruno Guimaraes; Willock, Isak, Gordon.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Disasi, Thiago Silva, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1