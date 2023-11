Cittadella-Sudtirol e Como-Feralpisalò, Serie B: formazioni, pronostici

Cittadella-SudTirol e Como-FeralpiSalò sono valide per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

Regala diverse partite interessanti il ritorno della Serie B dopo la sosta, una è sicuramente quella tra Cittadella e SudTirol con i padroni di casa avanti di tre punti e che al momento non sono dentro la zona playoff solamente per via della differenza reti. Si è ripresa, insomma, la squadra di Gorini, che sogna il colpaccio contro un SudTirol, quello di Bisoli, che annaspa un poco, che non riesce ad essere la squadra che ha stupito tutti l’anno scorso.

Due squadre che hanno chiuso il periodo della sosta in maniera completamente diversa: due vittore per i padroni di casa, due sconfitte per gli ospiti. Che cercano ovviamente un pronto riscatto. Dalla trasferta in Veneto il SudTirol potrebbe decisamente tornare a casa con un risultato positivo.

In casa Como in questo weekend invece inizierà l’era Fabregas che ha preso il posto dell’esonerato Longo. Una notizia che ha sconvolto tutti visto che i lombardi stanno disputando un’ottima stagione e che venivano anche dalla vittoria sul campo dell’Ascoli. Ma la società ha deciso così e al momento ha affidato la squadra all’ex tecnico della Primavera che ha chiuso la propria carriera in riva al lago.

Due pareggi invece nelle ultime uscite per la FeralpiSalò di Zaffaroni, un tecnico alla ricerca della prima vittoria in questa stagione dopo aver preso il posto di Vecchi. Difficile invece in questo caso che gli ospiti riescano nel colpo esterno.

Come vedere Cittadella-SudTirol e Como-FeralpiSalò in diretta tv e in streaming

Cittadella-SudTirol e Como-FeralpiSalò sono in programma sabato 25 novembre alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Cittadella-SudTirol

Gara da pareggio quella in Veneto. E magari anche da almeno una rete per squadra. La partita e i numeri che abbiamo analizzato ci portano a dire che alla fine entrambe riusciranno a muovere la classifica.

Le probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-2-1): Kastati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Amatucci, Danzi, Carriero; Vita, Cassano; Pittarello.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Davi, Vinetot, Masiello, Giorgini; Cisco, Tait, Broh, Casriraghi; Merkaj, Odogwu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1