Lens-Marsiglia, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Lens-Marsiglia è una partita della dodicesima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostici

Gennaro Gattuso, tecnico del Marsiglia, spera che la sconfitta del Lens in Champions League contro il Psv che ha riaperto il discorso qualificazione agli ottavi, possa avere un contraccolpo psicologico importante per i padroni di casa. Dal proprio canto, ovvio che è il tecnico italiano vuole vincere, per trovare quella che sarebbe la sua seconda vittoria in campionato da quando siede sulla panchina marsigliese.

La classifica dice che le due squadre sono appaiate a pari punti anche se come sappiamo gli ospiti hanno da recuperare un match, quello contro il Lione di Grosso, rimesso in calendario il prossimo 6 dicembre. A quanto pare si giocherà al Velodrome e a porte aperte, ma il Lione ha già fatto sapere che farà ricorso contro questa decisione. Dopo quello che è successo non hanno intenzione di tornare da quelle parti e il discorso ci può assolutamente stare. Vedremo. In ogni caso, tornando alla partita in questione, come detto anche per via dell’impegno in mezzo alla settimana il Marsiglia ci pare favorito. Sì, ovviamente anche Gattuso ha giocato in Europa, ma la sua squadra sembra avere quel qualcosa in più che al momento al Lens manca, eccome se manca. Quella cattiveria dovuta anche al fatto di un paio di partite sbagliate e che potevano decisamente essere gestite in un altro modo.

Come vedere Lens-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Lens-Marsiglia è in programma domenica alle 20:45. Il match valido per la dodicesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Difficile ma non impossibile un’affermazione del Marsiglia, che ha bisogno di punti per cercare di risalire una classifica che al momento è un poco complicata. Un match che potrebbe anche regalare almeno una rete per squadra e di conseguenza anche tre complessive. Ma ci sta senza dubbio una vittoria ospite.

Le probabili formazioni di Lens-Marsiglia

LENS (3-4-3): Samba; Gradit, Danso, Medina; Frankowski, Abdul, Mendy, Machado; Sotoca, Wahi, Thomasson.

MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi; Veretout, Rongier, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Harit.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2