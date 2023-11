Chelsea-Manchester City, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Manchester City è una partita della dodicesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici.

Prosegue il ciclo terribile del Chelsea, inaugurato a sorpresa con una rocambolesca vittoria nel derby londinese con il Tottenham. In una partita in cui è successo di tutto, comprese le proteste per via delle espulsioni di Romero e Udogie che hanno lasciato gli Spurs in nove uomini, i Blues sono usciti vittoriosi (1-4) realizzando 3 gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco.

Primo successo degno di nota per la squadra di Mauricio Pochettino, che prima del match dava l’idea di essere una vittima designata, visto che il Tottenham era l’unico ancora imbattuto e chiamato a rispondere al Manchester City dopo il sorpasso in vetta. Ed invece il Chelsea ha sorpreso tutti, confermando ciò che di buono si era visto nelle ultime uscite – ad eccezione della sconfitta casalinga con il Brentford – dimostrando che molti dei suoi problemi dipendono principalmente dalla scarsa capacità realizzativa e dall’assenza di un centravanti di livello. In ogni caso, i tre punti conquistati nel nord di Londra hanno fatto sì che i Blues tornassero a frequentare la parte sinistra della classifica – al momento sono decimi – ma per riavvicinarsi alla zona Europa bisognerà trovare maggiore continuità. Sette giorni dopo gli uomini di Pochettino sono attesi da un altro big match: a Stamford Bridge, prima della sosta per le nazionali, arriva proprio il City di Pep Guardiola, ripresosi alla svelta dopo le tre sconfitte subite a cavallo tra settembre e ottobre.

Guardiola vuole mantenere la vetta

Haaland e compagni in settimana hanno allungato la striscia di vittorie, surclassando per la seconda volta in quindici giorni gli svizzeri dello Young Boys in Champions League.

Qualificazione già in tasca con due giornate d’anticipo per i Cityzens, che adesso possono dedicarsi quasi esclusivamente al campionato. Nell’ultimo turno, dicevamo, si è verificato il sorpasso sul Tottenham ma gli Spurs restano indietro di un solo punto e neppure Liverpool e Arsenal sono lontani. Guardiola, orfano di Stones, De Bruyne, Stones, Gomez e Akanji, potrebbe rimescolare le carte, schierando Bernardo Silva e Julian Alvarez alle spalle di Haaland, con Doku libero di scorrazzare a sinistra. Pochettino invece conferma Jackson, il mattatore della sfida con il Tottenham, abbattuto soprattutto grazie alla sua tripletta.

Come vedere Chelsea-Manchester City in diretta tv e in streaming

Chelsea-Manchester City è in programma domenica alle 17:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Dalla famosa sconfitta rimediata nel maggio 2021 nella finale di Champions League il City non ha mai più perso con il Chelsea nei sei confronti successivi. I Blues sono abbastanza indecifrabili, anche se contenere la potenza di fuoco dell’attacco Cityzens sarà un problema non indifferente. City favorito in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Chelsea-Manchester City

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson.

MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Ederson; Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Walker, Rodri, Kovacic, Doku; Bernardo Silva, Julian Alvarez; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2