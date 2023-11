Formazioni ufficiali Lecce-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Lecce-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al ‘Via del Mare’. Le ultime dritte.

Tutto pronto al ‘Via del Mare’ per il fischio d’inizio di Lecce-Milan. Si tratta di un appuntamento molto importante per entrambe le compagini. Reduci dal clamoroso capitombolo esterno contro la Roma, i salentini vogliono ritornare a fare punti. Per contro, il Milan di Stefano Pioli, dopo i buoni segnali lanciati contro il Psg, non vuole più perdere terreno rispetto al treno di testa. Ecco le scelte di formazione dei due allenatori:

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba, Ramadani, Rafia; Strefezza, Krstovic, Banda

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic, Pobega; Chukwueze, Giroud, Leao.

Lecce-Milan, il pronostico marcatori

Fino a questo momento il suo impatto con il mondo Milan è stato piuttosto deludente. Compassato e spesso impreciso, Chukwueze non è riuscito a confermare quei segnali luminosissimi lanciati tra le fila del Villarreal. D’altro canto Pioli ha bisogno delle sue folate per provare ad imprimere la prima sterzata dell’incontro sin dalla prima frazione di gioco. Fino a questo momento Chukwueze, pur facendosi vedere in zona pericolosa, non ha mai offerto tranquillità e concretezza sotto porta. Chissà che il confronto contro il Lecce, una squadra che comunque fa del pressing alto il suo mantra, non possa esaltare le caratteristiche del funambolico esterno offensivo rossonero. L’opzione marcatore può intrigare.

Probabili ammoniti e tiratori di Lecce-Milan

In questo primo scorcio di stagione il Lecce ha spesso messo in imbarazzo le difese avversarie grazie ad un gioco collaudato, corroborato da sprazzi importanti di tecnica. Strefezza, ad esempio, ha tutte le carte in regola per mettere a segno almeno un tiro nella porta avversaria, al cospetto di un Milan spesso da registrare in fase di non possesso. Per i più temerari, occhio all’opzione Baschirotto tiratore: il roccioso difensore spesso si spinge avanti nelle situazioni da calcio da fermo e non è escluso che possa impensierire Maignan con una conclusione. Sul fronte opposto, l’assenza di Loftus Cheek dall’inizio indubbiamente si farà sentire. Pur non fornendo sempre prestazioni importanti, Pobega – che rischia anche un’ammonizione – potrebbe provarci con una conclusione dalla media-lunga distanza. Piace e non poco anche l’opzione Reijnders tiratore. Per quanto concerne i possibili ammoniti, invece, occhio a Gendrey, che sulla corsia mancina dovrà vedersela con Leao e Theo Hernandez. Rischia di finire sul taccuino dei cattivi anche Pongracic.