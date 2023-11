Napoli-Empoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Empoli è una partita valida per l’undicesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

La panchina di Rudi Garcia è sempre più traballante. L’allenatore del Napoli torna in bilico dopo il deludente pareggio in Champions League con l’Union Berlino (1-1), avversario reduce da 12 sconfitte consecutive. Un punto che ha avvicinato gli azzurri alla fase ad eliminazione diretta ma arrivato al termina di una prestazione non entusiasmante che, ancora una volta, ha fatto luce sui problemi dei campioni d’Italia, soltanto lontani parenti di quella squadra che lo scorso anno dominava in lungo e in largo.

La piazza continua a mormorare e la sensazione è che il presidente De Laurentiis non nutra più alcuna fiducia nell’allenatore scelto in estate per sostituire il dimissionario Spalletti. Non sono da escludere, secondo i rumors, eventuali ribaltoni durante la sosta per le nazionali, soprattutto se Garcia non dovesse riuscire a battere l’Empoli, un match da non sbagliare per evitare di perdere (definitivamente?) il treno scudetto. Il Napoli viene dalla vittoria nel derby con la Salernitana, deciso dai gol di Raspadori ed Elmas (0-2) ma resta rispettivamente a -5 dalla Juventus e a -7 dalla capolista Inter, nonostante sia ritornato tra le prime quattro, ad una sola lunghezza dal Milan terzo. Con le cosiddette “piccole” gli azzurri finora non hanno quasi mai sbagliato, anche i tre punti al “Maradona” mancano da oltre un mese, dalla sfida con l’Udinese dello scorso 27 settembre. I toscani sono reduci dalle prime sconfitte consecutive della gestione Andreazzoli: dopo l’impresa di Firenze, l’Empoli ha perso con Atalanta (0-3) e Frosinone (2-1), tornando ad occupare il penultimo posto in classifica. Quello azzurro è il peggior attacco del torneo con soli 4 gol realizzati.

Napoli-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Osimhen sta svolgendo del lavoro personalizzato in palestra e Garcia si augura di averlo a disposizione subito dopo la sosta. In difesa mancherà Rrahmani, impegnato con la sua nazionale: toccherà ad Ostigard affiancare Natan.

Nell’Empoli è assente, oltre a Pezzella e Destro, anche Walukiewicz. Scelte forzate dunque in difesa per Andreazzoli, che darà fiducia ad Ismajli. A centrocampo si rivede Maleh dopo la squalifica, mentre Cambiaghi potrebbe partire dalla panchina.

Come vedere Napoli-Empoli in diretta tv e in streaming

Napoli-Empoli è in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Maradona” di Napoli e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma streaming detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere la sfida tra Napoli ed Empoli anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Empoli, per il Napoli, sembra l’avversario giusto per tornare a vincere in casa: la vittoria dei partenopei non sembra in discussione ma non si può non considerare il fatto che la squadra di Garcia non sia riuscita a tenere la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite: l’opzione “gol” è rischiosa ma allo stesso tempo stuzzicante.

Le probabili formazioni di Napoli-Empoli

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cancellieri.

L'Empoli riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1