Superenalotto, il sogno diventa quasi un incubo: non fate come loro

Superenalotto, dal sogno per il grandissimo colpo piazzato all’incubo per la vincita che non cambia proprio nulla. No, non fate come loro

Dal sogno all’incubo, nello spazio di pochi, pochissimi minuti. Può succedere con un’estrazione del Superenalotto? Sì, a quanto pare può davvero succedere e la dimostrazione è l’estrazione della scorsa settimana, quando un 5 centrato ha portato ad una vincita troppo bassa per essere vera: nemmeno 500euro.

E come è potuto succedere? In un solo e unico modo. I troppi 5 centrati. Parliamo di quasi 300 persone che hanno piazzato cinque numeri su sei e che per poco non hanno cambiato decisamente la propria vita con la sestina vincente. Crediamo che quasi tutti si stiano mangiano le mani in questo momento a distanza di qualche giorno, perché quello che è successo è davvero incredibile e che ci indica una cosa, molto ben chiara, che dovreste evitare di fare. E cosa, vi chiederete? Beh, la risposta ve la diamo subito.

Superenalotto, evitare le serie

La combinazione vincente che ha portato a questa vincita troppo alta per i numeri centrati era 11, 22, 33, 44, 55, 66, 65. Non c’è bisogno che nessuno ve lo spieghi che si tratta di multipli di undici che qualcuno ha deciso di giocare sognando il colpo grosso. Magari l’altro numero era il 77, quasi sicuramente era quello. E immaginate se fosse uscito, saremmo qui quasi sicuramente a parlare di una vincita non incredibile ma sicuramente diversa di quella che questi (s)fortunati giocatori hanno piazzato.

E allora che cosa si dovrebbe evitare? Senza dubbio la questione qui è di semplice lettura, siccome sono milioni i giocatori in Italia e siccome le idee che ci vengono sono quasi sempre le stesse, allora il nostro consiglio è quello di evitare giocate multiple oppure numeri in serie. Vale a dire 1, 2, 3 e così via, oppure numeri multipli. Sì, direte voi, e se poi escono? Siamo certi che anche in questo caso la vincita sarebbe così minima che di certo non vi cambierebbe la vita. Quindi, giocate a casa, oppure numeri che sognate, oppure gli stessi da una vita. Tanto la dea bendata se vuole ci vede davvero bene.