Bayer Leverkusen-Paderborn, Coppa di Germania: tv, formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Paderborn è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa di Germania e si gioca mercoledì alle 18:00: pronostici e formazioni.

Una rete dell’attaccante nigeriano Boniface a dieci minuti dalla fine domenica ha evitato al Bayer Leverkusen la prima sconfitta stagionale nella sfida con il Borussia Dortmund. Passati in svantaggio quasi subito, le Aspirine di Xabi Alonso sono state costrette ad inseguire i gialloneri per tutta la durata del match, dilapidando diverse occasioni da gol.

Un pareggio che, in ogni caso, ha permesso al Werkself di restare in cima alla classifica in attesa che il Bayern Monaco, a -2 dai rossoneri, recuperi il match con l’Union Berlino, rinviato a causa della copiosa nevicata che nell’ultimo fine settimana si è abbattuta sulla Baviera. Quello con il Dortmund è solo il secondo nulla di fatto nella stagione, finora strepitosa, del Bayer Leverkusen, che tra campionato ed Europa League ha collezionato esclusivamente vittorie, ad eccezione degli incontri con le due big di Germania: Bayern Monaco e Borussia. Prima dell’interessante sfida di domenica prossima con lo Stoccarda, Schick e compagni tenteranno di guadagnarsi un posto nei quarti di finale di Coppa di Germania, competizione che – mai come quest’anno – sembra essere alla loro portata.

Paderborn a caccia di un’altra impresa

L’avversario da superare per avanzare al turno successivo è il Paderborn, squadra di Zweite Liga (seconda serie tedesca) che veleggia a metà classifica.

Gli uomini di Lukas Kwasniok sono reduci dal successo per 1-0 contro l’Hannover, che gli ha consentiti di archiviare le due sconfitte di fila con Norimberga ed Elversberg. Nel turno precedente il Paderborn si è già preso uno scalpo importante, andando a vincere in casa del Friburgo, club di Bundesliga. In caso di vittoria raggiungerebbero quei quarti di finale giocati due volte consecutivamente nelle stagioni 2017-18 e 2018-19.

Come vedere Bayer Leverkusen-Paderborn in diretta tv e streaming

La sfida tra Bayer Leverkusen e Paderborn è in programma mercoledì alle 18:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Farà verosimilmente riposare i migliori Alonso: in attacco, ad esempio, il rientrante Schick avrà la possibilità di partire dal 1′ al posto di Boniface. La gara con il Paderborn, ad ogni modo, non dovrebbe riservare particolari sorprese: i gol complessivi, considerando la media del Leverkusen, potrebbero essere almeno quattro.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Paderborn

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Hlozek, Schick, Adli.

PADERBORN (3-4-3): Boevink; Curda, Rohr, Hoffmeier; Obermair, Klefisch, Hansen, Muslija; Bilbija, Flotho, Ansah.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0