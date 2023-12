Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, Bundesliga: tv, formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund è una partita della tredicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: tv, pronostici.

Lo spettacolo è assicurato. Non solo perché si affrontano la prima della classe e la quarta in classifica, ma anche perché si affrontano due squadre che badano poco alla fase difensiva e che cercano in tutti i modi di imporre il proprio gioco. Certo, se andiamo a guardare la graduatoria non possiamo non affermare che il Leverkusen sia favorito: la squadra di Xabi Alonso ha dieci punti in più rispetto a quella di Terzic. E sono tanti.

Il Leverkusen è imbattuto in questa stagione. E se vogliamo dirla tutta ha pareggiato solamente una volta, in trasferta, sul campo del Bayern Monaco. Diciamo che il tecnico spagnolo sta facendo benino, ed è anche per questo che è entrato nel mirino delle big d’Europa per il prossimo anno. Senza dubbio sarà uno dei tecnici più chiacchierati la prossima estate, ma adesso il pensiero è sicuramente quello di rimanere in testa al campionato e magari puntare anche all’Europa League dopo l’eliminazione in semifinale lo scorso anno per mano della Roma. Favorito, senza dubbio, il Leverkusen: che sì ha giocato in coppa durante la settimana ma la partita aveva poco da raccontare.

A differenza di quella del Dortmund, arrivato a Milano con l’obbligo di fare tre punti e che alla fine anche per via di un Milan spaesato ci è riuscito. Sicuramente ha speso di più la truppa di Terzic. Che potrebbe pagare dazio in questo match assai importante per entrambe le formazioni.

Come vedere Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, Bundesliga in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 256) e Sky Sport 4K (canale 213). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Spettacolo, come detto prima. Assicurato. E Leverkusen che potrebbe prendersi l’ennesima vittoria della sua stagione. Gara da almeno una rete per squadra e pure da tre reti complessive, almeno. Occhio quindi ad una sfida che dovrebbe regalare molti gol e che si sbloccherà quasi sicuramente nella prima frazione. Chi vince? La squadra di Xabi Alonso.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Wirtz; Boniface.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Sabitzer; Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1