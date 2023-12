Siviglia-Villarreal, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Siviglia-Villarreal è una partita valida per la quindicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Il momento è assai delicato per il Siviglia. Che sì, è uscito dalla zona retrocessione ma non è che si sia messo così tanto tranquillo in classifica. Ovvio che gli andalusi non rischiano di retrocedere, ma sicuramente avrebbero voluto fino al momento disputare un campionato diverso. Così purtroppo per loro non è stato.

I padroni di casa in campionato non vincono dal 26 settembre contro l’Almeria. Una vita fa. E nemmeno in Champions League stanno dimostrando di avere quelle caratteristiche che servono per andare avanti. Nel corso della settimana inoltre dopo essere andati avanti 2-0 contro il Psv gli ospiti hanno piazzato la rimonta incredibile mandando all’inferno Sergio Ramos e compagni. Proprio il difensore non ci sarà contro il Villarreal visto che si è beccato il rosso nella trasferta contro la Real Sociedad. Ma oggettivamente ci sentiamo di dire che il Siviglia nonostante tutto possa vincere questo match.

Sì, nonostante tutto perché il Villarreal attraversa un buon momento di forma con tre vittorie nelle ultime tre uscite e con una classifica migliore rispetto a quella dei padroni di casa. Però in rosa il Siviglia ha elementi di valore che possono e che devono fare di più. La domanda è: se non ora, quando?

Come vedere Siviglia-Villarreal in diretta tv e streaming

Siviglia-Villarreal, valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola, ed è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il match almeno una rete per squadra la dovrebbe regalare. E occhio al colpo di coda del Siviglia che potrebbe riuscire a prendersi una vittoria importante, una di quelle che possono dare un senso diverso alla stagione. Sì, favoriti i padroni di casa.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Siviglia-Villarreal

SIVIGLIA (4-2-3-1): Dmitrovic; Juanlu, Gudelj, Nianzou, Pedrosa; Soumare, Fernando; Lukebakio, Rakitic, Ocampos; En-Nesyri.

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; Foyth, Albiol, Cuenca, Pedraza; Alti, Parejo, Capoue, Baena; G Moreno, Morales.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1