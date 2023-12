Barcellona-Atletico Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Barcellona-Atletico Madrid è una partita valida per la quindicesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

All’inseguimento del Real Madrid. E del Girona anche. A pari punti. Anche se l’Atletico Madrid di Simeone ha una partita in meno. La sfida dello Stadio Olimpico in Catalogna, quella tra la truppa di Xavi e quella di Simeone, chiuderà una domenica importante dentro la Liga. Si potrebbe realmente scoprire la reale antagonista della formazione di Ancelotti.

Sì, perché ancora non possiamo dare così tanto credito al Girona, che però rimane nelle zone nobili della graduatoria e spera di rimanerci ancora per diverso tempo. Quindi una delle due dovrà in qualche modo cercare di rendere la vita difficile ai Blancos che hanno iniziato al meglio la stagione e che non hanno nessuna intenzione di abdicare. Ma chi ci arriva meglio al big match di giornata? Andiamo a scoprirlo.

Il Barcellona la scorsa settimana ha pareggiato sul campo del Rayo Vallecano in quello che è uno scontro che i catalani vorrebbero togliere dal proprio calendario visto che non vincono mai. Poi vittoria in Champions per gli uomini di Xavi che hanno messo al sicuro la qualificazione. Anche l’Atletico si è assicurato il passaggio del turno per gli ottavi di finale di Champions, ma a differenza dei blaugrana ha un cammino netto da quattro partite a questa parte con altrettante vittorie. Insomma, ci arrivano meglio gli ospiti che stanno disputando un’importante stagione e che credono di poter rimanere in alto per diverso tempo.

La gara potrebbe sicuramente regalare almeno una rete per squadra. E sicuramente potrebbe finire in pareggio. Appare difficile che il Barcellona possa riuscire a superare un coriaceo Atletico Madrid a prendersi l’intera posta in palio. Qualora non vorreste giocare la X finale, il consiglio è quello di stare attenti ad un colpo esterno che sarebbe clamoroso.

BARCELLONA (4-3-3): Pena; Araujo, Kounde, I Martinez, Cancelo; Pedri, Gundogan, De Jong; Raphinha, Lewandowski, Felix.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, De Paul, Saul, Koke, Riquelme; Morata, Griezmann.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1