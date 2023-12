I pronostici di domenica 3 dicembre: in campo Serie A, Eredivisie, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1.

La prima domenica di dicembre ha in programma in giro per l’Europa delle partite dall’alto tasso spettacolare in cui i gol non dovrebbero mancare. Le portate sulla carta più gustose sono Manchester City Tottenham in Premier League, Feyenoord-PSV in Eredivisie e Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund in Bundesliga.

Non è da meno la nostra Serie A con Sassuolo-Roma alle 18:00 e con il big match della quattordicesima giornata tra Napoli e Inter: di fronte i campioni d’Italia in carica e la principale candidata a raccoglierne l’eredità vista la prima posizione in classifica della squadra di Simone Inzaghi.

Pronostici altre partite

Un’altra gran partita della domenica si gioca nella Liga spagnola tra Barcellona e Atletico Madrid: i colchoneros rispetto agli anni passati stanno segnando con una regolarità impressionante, ma con Simeone di mezzo puntare sui gol è sempre un rischio soprattutto in partite equilibrate come questa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• PSG vincente e almeno tre gol complessivi in Le Havre-PSG, Serie A, ore 13:00

Vincenti

• Manchester City (in Manchester City-Tottenham, Premier League, ore 17:30)

• Liverpool (in Liverpool-Fulham, Premier League, ore 15:00)

• Udinese o pareggio (in Udinese-Verona, Serie A, ore 15:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Feyenoord-PSV, Eredivisie, ore 12:15

• Liverpool-Fulham, Premier League, ore 15:00

• Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 17:30

• Manchester City-Tottenham, Premier League, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Sassuolo-Roma, Serie A, ore 18:00

• Chelsea-Brighton, Premier League, ore 15:00

• Siviglia-Villarreal, Liga, ore 18:30

• Napoli-Inter, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Fiorentina vincente e almeno un gol per squadra (in Fiorentina-Salernitana, Serie A, ore 15:00)