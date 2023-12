Sinner, relax si fa per dire: il lavoro chiama già

Sinner, non c’è tempo da perdere quando si sogna di diventare i numeri 1 al mondo: l’agenda del campione è già fitta come non mai.

Conoscendolo starà già facendo i conti con un fastidiosissimo “prurito”. Ha così tanta voglia di arrivare lontano e di vincere che di certo starà sentendo la mancanza del tennis, a questo punto. Jannik Sinner d’altro canto non è abituato a starsene in panciolle o con le mani in mano, stacanovista com’è.

Starà dunque già pensando al fatidico momento del rientro in campo e alla scalata che dovrà affrontare per diventare il nuovo numero 1 del mondo. Perché sarà quello, di sicuro, l’obiettivo da perseguire nel corso della prossima stagione. Ed è per questo che non c’è tempo da perdere. I campioni non dormono mai, men che meno quelli che pretendono tanto da se stessi come, per l’appunto, il tennista di San Candido. Qualche giorno di relax sì, ci sta, ma guai a perdere il ritmo.

Ecco perché l’agenda dei suoi impegni futuri, che è stata meticolosamente messa a punto da lui e dal suo team, non ammette variazioni. Ora che anche la Coppa Davis è archiviata, Sinner si concederà qualche giorno di relax nella natura incontaminata delle Alpi austriache. Rispolvererà la sua vecchia passione per lo sci alpino, sicuramente, dopodiché dovrà subito iniziare a concentrarsi sugli appuntamenti della prossima stagione.

Sinner, non c’è tempo da perdere: con la testa già in Spagna

Secondo il Corriere dello Sport, Jannik si riposerà per una dozzina di giorni circa. Presumibilmente fino a dopo l’Immacolata, quindi. A quel punto, saluterà mamma Siglinde e papà Hanspeter e volerà alla volta della Spagna.

Lì dovrebbe trascorrere all’incirca tre settimane. Durante la prima parte della preparazione atletica lavorerà sul fisico con Umberto Ferrara; dopodiché si tufferà a capofitto nella parte tecnica, con il suo allenatore Simone Vagnozzi. Si andrà avanti tra preparazione e allenamenti fino ai primi giorni di gennaio: Sinner e il suo team hanno deciso, infatti, di saltare la prima settimana di tornei e di dare il via alle danze direttamente all’Australian Open.

Alla vigilia dello Slam, però, il tennista altoatesino si sgranchirà le gambe al Kooyong Classic, il torneo di esibizione che si gioca tradizionalmente a Melbourne e che inaugura, di fatto, il nuovo anno. Con lui, tra i giocatori che hanno già confermato la loro presenza al pirotecnico evento, ci saranno Holger Rune, Dominic Thiem, Karen Khachanov, Frances Tiafoe, Stan Wawrinka e Zhang Zhi Zhen.