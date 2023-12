Milan-Frosinone 3-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Milan-Frosinone, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di sabato 2 dicembre di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Dopo la deludente sconfitta in Champions contro il Borussia Dortmund, il Milan di Pioli cerca di ritrovare fiducia, gioco e risultati contro l’ostico Frosinone di Di Francesco. A Pioli manca ancora Giroud, che deve scontare l’ultimo dei due turni di squalifica. Tante poi le assenze in difesa, che costringono il tecnico a schierare Hernandez centrale.

In attacco manca poi ancora l’infortunato Leao. Quindi torna il tridente Pulisic-Jovic-Chukwueze. Al Milan servono a tutti i costi i tre punti, per poter rimanere attaccati al treno Scudetto e avvicinarsi all’Inter che domenica sera giocherà al Maradona contro il Napoli.

Il Milan spera in una rinascita di Jovic. L’ex Real e Fiorentina, dopo otto partite disputate in questo campionato, è ancora a secco di goal. Di Francesco cerca punti in trasferta sapendo che il Frosinone ha perso le ultime quattro fuori casa.

Momenti clou della sfida

I rossoneri partono timidi, e per i primi minuti il pallino del gioco è in mano agli uomini di Di Francesco. Il primo attacco del Milan lo porta a termine al 24′ Chukwueze con un sinistro di controbalzo, c’è una deviazione e il tiro finisce di poco fuori. Risponde subito il Frosinone con Oyono che semina il panico nella retroguardia del Milan e poi angola un po’ troppo il tiro. Al 42′ Cuni si trova a tu per tu contro Maignan e prova un pallonetto, ma il portiere del Milan non si fa beffare. Subito dopo Jovic, in contropiede, firma l’1-0.

Al 50′, il Milan riesce a mettere dentro il secondo goal: lancio lungo di Maignan, su cui arriva Pulisic sulla corsa che supera Turati con uno scavetto. Con uno schema su angolo, al 34′, il Milan segna il 3-0 con Tomori. Al minuto 83′, il Frosinone accorcia con Brescianini approfittando di un errore di Theo Hernandez. I ciociari attaccano di più e con più creatività del Milan, ma non riescono a incidere.

Tabellino e pagelle di Milan-Frosinone

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders (79′, Bennacer), Loftus-Cheek (78′, Pobega); Chukwueze (64′, Adli), Jovic (85′, Camada), Pulisic (79′, Traore). All.: Pioli

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Monterisi (85′, Cheddira), Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia (46′, Brescianini), Barrenechea; Soulé, Reinier (57′, Gelli), Ibrahimovic (66′, Caso); Cuni (66′, Kaio Jorge). All.: Di Francesco

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido

MARCATORI: 43′, Jovic; 50′, Pulish; 74′, Tomori; 83′, Brescianini

NOTE: Ammoniti: 63′, Barrencechea; 85′, Pioli; Recupero: 4′

Il migliore in campo per il Milan è Pulisic: l’americano è il più propositivo e combattivo e segna anche la rete più bella della partita (7,5). Resuscita dopo un lungo oblio Jovic, con un goal e un assist (7). Male nei rossoneri Reijnders, mai preciso e pulito (5,5). Nel Frosinone sopra la sufficienza gioca solo il giovane Ibrahimovic (6,5). Benino anche Soulé e Oyono (6). Male invece Romagnoli e Barrenechea (5). Ritorna a brillare in porta dopo le incertezze di Champions Mike Maignan (7). Molto deludente per i ciociari Cuni, che sbaglia il goal del potenziale 0-1 (5). Per i rossoneri è invece poco incoraggiante la prestazione di Chukwueze, mai pericoloso in avanti e spesso confusionario (5,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro gestisce con sicurezza una partita che diventa più nervosa solo sul finale. Nessun episodio da commentare. Tutti e quattro i goal potevano lasciar immaginare una posizione di sospetto fuorigioco, ma sono tutti regolari.

Ecco gli highlights della gara:

Le immagini saranno disponibili dopo le 23:30